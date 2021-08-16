Школьники спасли женщину от налетчика с мачете в руках и двумя гранатами в рюкзаке

Школьники Александр Алексеев (слева) и Андрей Боровик не прошли мимо чужой беды. Фото: ГУ МВД по Иркутской области

- «Смотри, кажется, там муж с женой ругаются», - сказал 16-летний школьник Андрей Боровик своему другу Александру Алексееву, с которым шел по одной из улиц Саянска в магазин. Парни увидели, как на остановке мужчина хватает женщину за руку, а та что то громко кричит. Решив, что это семейный конфликт, девятиклассники сначала решили не вмешиваться. Но, пройдя еще несколько метров, друзья увидели, что мужчина уже замахивается на даму огромным ножом.

- Сначала мы подумали это палка, - рассказывает корреспонденту «КП»-«Иркутск» Андрей Боровик. – Подбежали поближе и крикнули: «Отпусти ее!» Тут видим, что у него в руке не палка, а мачете (широкий нож с выпуклым лезвием - ред. ) Перед нами он ей размахивать, к счастью, не стал, а просто бросился бежать.

Причем, вооруженный налетчик так стартанул от школьников, что на бегу выронил свой рюкзак. Андрей и Александр задерживать преступника не рискнули. Они преследовали его несколько десятков метров, чтобы посмотреть в какую сторону он удирает. Парни знали, что эта информация пригодится полиции. После этого они вернулись к девушке, которая от испуга не могла сказать ни слова.

- Заглянули в сумку этого налетчика, а там гранаты, - продолжает Андрей Боровик. – Разглядывать их мы не стали, а сразу вызвали полицию.

Полицейские уже наградили смелых парней Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Остановку, где ребята спасли женщину пришлось оцеплять полиции. Приехавшие эксперты- взрывотехники ФСБ, выяснили, что гранаты были самодельные. Более того, когда сыщики вышли на след преступника, в его квартире нашли целый арсенал оружия, с которым можно было отправляться на войну. Помимо мачете у него лежали различные компоненты, предназначенные для изготовления взрывчатки, а также 29 патронов для гладкоствольного охотничьего огнестрельного оружия. Разрешения на весь этот боевой склад у него, конечно, не было. Все взрывчатки он изготавливал своими руками, просто просматривая ролики в Интернете. Против него было возбуждено сразу несколько уголовных дел по таким статьям как: «Незаконное изготовление боеприпасов», «Незаконное изготовление взрывных устройств», «Незаконные хранение взрывчатых веществ», и «Угроза убийством». Правда, тюрьмы он все же избежал.

- На днях Саянский городской суд приговорил его к 5 годам лишения свободы условно, с испытательным сроком 4 года, - уточнили в пресс-службах ГУ МВД, УФСБ и прокуратуры по Иркутской области. – Помимо этого он заплатит штраф в 130 тысяч рублей.

Ну а отважные парни Андрей и Александр получили награду от МВД. За смелость и самоотверженность полицейские вручили им грамоты и сертификаты.