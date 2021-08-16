Исповедь жертвы Финико и советы кредитного юриста из Иркутска, как не «подарить» деньги мошенникам

Исповедь жертвы Финико: Екатерина хотела разбогатеть, а подарила деньги мошенникам.

МММ? С незапамятных времен так в стране называют все аферы без исключения. Чуть что и восклицаем: «МММ какое-то!». У Финико, которую Центробанк в начале июня официально объявил пирамидой, пока масштабы скромнее: два-пятнадцать (по разным данным) млн вкладчиков МММ против плюс-минус сотни заявлений в полицию от жертв Финико. Но! Точное число «адептов» новой схемы не знают даже сами организаторы, а, значит, число пострадавших будут расти в геометрической прогрессии. И факт есть факт: Финико называют чуть ли не самой крупной финансовой пирамидой после МММ. Заработанные потом и кровью, кредитные и даже похоронные (те, что пенсионеры откладывают себе на проводы в последний путь), - сотни миллионов рублей исчезли, как дым. Жертвы рвут на себе волосы, не зная, как теперь выкарабкаться из долговой ямы. А ведь этого можно было избежать… Разбираем вместе с кредитным юристом Игорем Льговым топ-4 признаков финансовой пирамиды.

«Адептов» в Финико заманивали через друзей, родных и знакомых

- В Финико меня позвала коллега. Это было в мае 2021-го года… - на видео в соцсетях 29-летняя иркутянка Екатерина Самойлова не сдерживает слез. О каких стеснениях речь, когда у тебя на руках - двое детей-дошколят, на счетах - долги в 2,2 миллиона рублей, а ежемесячный платеж по кредитам - 88 тысяч! Бывший муж, с которым в разводе, сибирячке, безусловно, помогает, да и родители, слава Богу, живы-здоровы, однако такую баснословную сумму и всей семьей не осилить. Не олигархи! Кем работает, Екатерина пожелала не озвучивать. Но объясняет, если вытянуть из себя все жилы, платить по счетам может не более 44 тысяч рублей, то есть ровно половину ежемесячного платежа. Где брать остальное? Пока что выручают добрые люди: узнав ее историю, скинулись рублем на ближайшие пару месяцев. Что ждет дальше, женщина не представляет.

- Коллега говорила, мол, это единственная компания, которой можно доверять, - вспоминает, как втянулась в пирамиду, Екатерина. – В штате 170 трейдеров, охват - 12 стран миры, планы - на 25 лет вперед. Налоги платят, вклады на 100% застрахованы и тому подобное… Купилась! Пригласили на презентацию со «звездами»…

Комментарий Игоря Льгова:

- Современные пирамиды приходят к нам не с экранов ТВ, их не рекламируют звезды, - подтверждает «Комсомолке» кредитный юрист. - Людей втягивают туда их же знакомые, соседи, родственники.

2. «Звезды» говорят или сетевой маркетинг

- Кто такие «звезды»? Иначе лидеры – те, кто в структуре уже много добился и на своем примере показывают, что ты можешь также, - говорит Екатерина. – Система, как в сетевом маркетинге. Как не поверить, если живые примеры обогащения - прямо перед глазами? «Звезды» показывали фото своих шикарных квартир, новых машин, из отпусков – фешенебельных отелей прямо у моря. И все это было куплено благодаря Финико. Всячески расхваливали организацию, зазывали присоединиться. В нашей ветке, а их по области было очень много, состояло больше двух тысяч человек! На презентациях показывали сплошные сказки про красивую жизнь. Я и решила, а чем я хуже. Если им «добрые волшебники»-трейдеры запросто помогли выкупить квартиры и машины, почему не помочь мне? При этом нам постоянно повторяли, что мы должны привести новичков, чтобы колесо крутилось. Я не привела. Не успела.

Комментарий Игоря Льгова:

- Да, сетевики часто раздражаются, что их сравнивают с пирамидами, - говорит Игорь Льгов. - Но факт остаётся фактом: все современные пирамиды используют МЛМ – многоуровневый, сетевой маркетинг. Главная цель - привлечь новичков, показывая пример тех, кто уже сорвал большой куш. Такие счастливчики, к слову, не вымысел, они реально существуют. Это люди из числа первых. Ведь суть пирамиды остается прежней: деньги старым вкладчикам выплачиваются за счет новых.

3. Обещание сверхприбыли от вложений и отсутствие уведомления о рисках

- Предложения были «вкусные», - продолжает исповедь Екатерина. - Например, вносишь 30% от суммы за жилье или автомобиль, а остальную сумму за тебя выплачивает организация. Или просто кладешь деньги на счет и имеешь жирный навар до 35% в месяц! Как объяснили, за счет чего прибыль? Якобы трейдеры совершают рисковые инвестиционные операции с биткоинами, приумножая доходы - свои и вкладчиков. Постоянно повторяли слова: «инвестиции», «криптовалюты» и «торговля на биржах». Непроходимая чаща терминов для обычного человека, плавающего в финансовых вопросах... Вот и решила, что компания серьезная! Пускай работают, зачем мне вникать, я буду получать дивиденды... О рисках не говорили ни слова.

Комментарий Игоря Льгова:

- Пирамиды действительно застят вкладчикам глаза сверхприбылью, - объясняет Игорь Льгов. - Как понять, что доходность высокая? Все просто! Нужно сходить в официальный банк и узнать под какой % выдают сейчас кредиты. Например, финучреждение даёт заем под 20% годовых, а компания Финико вам обещает 20% в месяц! Внимание вопрос! Почему Финико не возьмет кредит в банке и не будет переплачивать вам 12 раз?! Это сразу должно насторожить! Чтобы усыпить бдительность, высокую доходность те самые «звезды» объясняют эксклюзивным и суперновым способом получения прибыли. Раньше говорили про торги на бирже и Форексе. Сейчас все больше пирамид прикрывается легендой об инвестициях в криптовалюты. При этом предлагают долго не думать, а входить максимально быстро. Играют на вашей жадности потерять потенциальную сверхприбыль. И самое главное, что нужно помнить: гарантия доходов на фондовом рынке запрещена законом.

4. Предварительные взносы как обязательное условие

- Чтобы ежедневно получать дивиденды, меня поставили перед фактом - нужно вложить минимум 1 660 000 рублей, - говорит иркутянка. - Ради этого убедили взять кредит в банке на 1,7 млн, а затем еще на 500 тысяч, чтобы войти в программу «Автомобиль». Получить машину я должна была в конце сентября, плюс неплохо заработать на процентах. И они действительно капали! Видела в личном кабинете на сайте поступления. Правда, обналичить не могла. Оставляла заявку на вывод денег, но снять не получалось. Куратор успокаивала, мол, все в порядке, так бывает, это «скам» - задержка выплат, надо верить и ждать.

Комментарий Игоря Льгова:

- Что всегда должно насторожить – это условия по обязательным взносам, - советует Игорь Льгов. – Тем более, если ради прибыли вам настойчиво рекомендуют взять кредиты. Это неоправданный риск!

P.S.

Вместо обещанного дохода – 2,2 млн долгов

- Я занервничала, когда начался «скам» - остановка выплат, - говорит Екатерина.

А между прочим, как выяснилось, никаких гарантий вкладчикам изначально и не давали. На сайте компании прямым текстом написано, что это лишь «инвестиционная игра по получению прибыли». Прогорели? Ваши проблемы…

- Убедившись, что это финансовая пирамида, я начала задавать вопросы "звезде". Она уверяла, что все хорошо, не надо паники, - продолжает иркутянка. - Правда, быстренько почистила все наши переписки, и групп по этой теме в соцсетях тоже больше нет. На все вопросы она отвечает, мол: "Мы с вами в одной лодке". Только вот у "звезды" квартиры выкуплены, а я осталась с кредитами в 2,2 млн рублей! За все время только и вывела, что 10 тысяч рублей...

НА ЗАМЕТКУ!

На что еще обратить внимание, став инвестором

Прежде, чем куда-либо вкладывать деньги, удостоверьтесь, куда вы это делаете. Проверьте, есть ли у компании лицензия или запись в государственных реестрах. Если нет и при этом уверяют, что она не требуется – звоночек тревожный!

Не поленитесь узнать, зарегистрирована ли компания на территории России. Если нет, это тоже ответ со знаком минус. Уверения, из серии «Фирма настолько крутая и имеет международный характер, что регистрация в России просто не нужна» - ни что иное как блеф. Организация «из ниоткуда», зарегистрированная недавно, чаще всего не в России, имеет минимальный уставный капитал и единственного учредителя (это можно проверить в Едином госреестре юридических лиц ФНС России), точно не гарант сохранности сбережений.

Наведите справки о руководителях фирмы – информация должна быть конкретная. Если таковой нет – это еще один фактор риска. Например, во главе Кэшбери, крупной российской финансовой пирамиды, вкладчики которой потеряли три миллиарда рублей, был актер.

Обязательно изучите договор! Ответственность перед инвестором – очень важный пункт. Также в договоре должно быть четко указано, куда вкладываются деньги. На словах это может быть что угодно, например, модная в наше время криптовалюта. А по документам - никаких подтверждений. Разумеется, отчетов о прибыли тоже (ведь других источников дохода, кроме денег вкладчиков, нет).

Помните: у пирамиды нет прибыли! Отчеты и бухгалтерская документация просто отсутствует или не представляется в полном объеме. И самое главное: деньги старым вкладчикам выплачиваются не из прибыли, а из денег новых вкладчиков. Но понимают это вкладчики зачастую, когда выплаты прекращаются.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Организатор Финико задержан

Историй, как у Екатерины, по стране десятки. Разное одно – суммы потерь. Жертвы аферы толпами пошли в полицию и прокуратуру.

- Поступило более ста заявлений от пострадавших вкладчиков из Краснодарского, Красноярского и Приморского краев, Тюменской, Самарской, Новосибирской, Челябинской, Иркутской областей, а также из Казахстана, - говорят в ГУ МВД по Татарстану.

В итоге задержали одного из основателей пирамиды, который дольше всех оставался на связи с обманутыми в соцсетях - вещал, мол, «проблемы временные, ищем решение, выплаты возобновим». Еще троих объявили в розыск.

- От имени Финико с 2018 года привлекались деньги граждан под предлогом высокоэффективных инвестиционных вложений, в том числе в финансовые инструменты фондовых рынков и криптовалюты, - подтвердили в полиции схему махинаций. - Однако, по версии следствия, инвестиционная деятельность фактически не велась. Компания была зарегистрирована за пределами РФ. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере».

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

3 основных вида финансовых пирамид

«Помощники» при покупке квартир, машин, земли и прочего. Их жертвы - те, кому отказали банки и микрофинансовые организации. Вступая в программы, заемщики вносят процент от необходимой суммы, а остальное платит организация (как в случае с «Финико»). А точнее, по чужим кредитам расплачиваются последующие вкладчики.

«Раздолжнители» для тех, кто не может выбраться из кредитов. Должник платит компании около 30% от своего проблемного займа, и за это она закрывает перед банкам или МФО весь его долг. Опять-таки за счет постоянного притока новых клиентов.

Компании, не скрывающие, что они являются финансовыми пирамидами. Так и говорят, что доход формируется за счет привлекаемых им вкладчиков.

ВАЖНО

Как проверить фирму на «вшивость»

На сайте Банка России, Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг или Федеральной службы по финансовым рынкам.

- Проверьте, есть ли у организации лицензия или запись в госреестрах, - рекомендуют в Центробанке. - Изучите образец договора, проконсультируйтесь у независимого финансиста или юриста. Принимайте решение о вложении денег сами, не позволяйте никому давить на вас.

Если таковой организации нет в справочниках и реестрах, значит, это нелегал. Смело жалуйтесь в полицию и Центробанк.

Кстати, на таких адептов можно написать заявление за незаконное обогащение, если вклады в пирамиду вы делали через них, отправляя деньги, например, на личные счета. Возможно, удастся вернуть хоть что-то.

Как вовремя выйти из игры, если сообразили, что вы сами или ваши близкие попали в финансовую пирамиду? Увы, объяснить обман кому-либо очень сложно - вкладчиков крепко убеждают в том, что компания несет только пользу. Можно ли вывести свои деньги полностью? Если пирамида существует уже достаточно долго, вероятность вернуть вклад очень мала. Поэтому самое верное решение - вообще не попадать туда, не гнаться за сомнительной наживой. А особенно рискованно, если вас склоняют взять кредит ради вклада.

КОНКРЕТНО

Куда жаловаться, если вы жертва Финико

- В ближайший по месту жительства орган внутренних дел

- На официальный сайт МВД по Татарстану в раздел «Прием обращений»

- ГСУ МВД по Татарстану: г. Казань, ул. Академика Губкина, д.50.

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