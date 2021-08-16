Краснокнижного беременного полоза и ее детенышей спасли от смерти в иркутской зоогалерее.

- На бедняжку, скорее всего, наступили, повезло, что не раздавили, и она осталась жива, - удивительную историю спасения редкой змеи рассказывают в иркутской зоогалерее.

Краснокнижного узорчатого полоза привезли в зоопарк с серьезной травмой ещё пару месяцев назад. Задняя часть тела была сильно покалечена. И при этом выяснилось, что самка оказалась беременной!

- Змея не только смогла выжить, но ещё и отложить яйца - радуются сотрудники зоопарка.- Сначала яиц было одиннадцать. Их поместили в инкубатор. К сожалению, несколько эмбрионов пострадало из-за травмы, а некоторые оказались «жировиками» (так называемые неоплодотворенные яйца – прим. Ред.). Но, несмотря на эти трудности, четыре малыша появились на свет. И это большая удача.

Полностью восстановившись, с новыми силами и крепким здоровьем молодое семейство теперь живет далеко от людей, в живой природе. Для змеек нашли новое место, безопасное, где им ничего не грозит. Именно так происходило на Александровском тракте, где разместилась популяция самых красивых узорчатых полозов в Иркутской области, отличающихся глинисто-рыжим оттенком. Как раз на змеиной горе начали строиться дачи, и спокойная жизнь рептилий на этом закончилась.

- Дачники, наткнувшись на безобидную змею, тут же начинают рубить ее всем, что под руку попадется – лопатами, граблями, вилами, топтать и избивать, - отмечают в зоогалерее. – Людям постоянно приходится объяснять, что эти змеи безвредны. Все усилия бесполезны, редких рептилий истребляют невероятно быстро. Если 15 лет назад дачники привозили около 20 змей за лето, большую часть которых удавалось спасти, то уже в этот сезон этот полоз был единственным. На прежнее место уже бессмысленно отпускать спасенных полозов, поэтому теперь они будут жить вдали от дачных участков.