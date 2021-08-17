Водитель скорой помощи из Забайкалья скрутил насильника, напавшего на женщину, и сдал его полиции. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

- «Помогите, кто-нибудь на помощь, насилуют!». Истошные женские крики водитель скорой помощи из Читы услышал в одном из дворов жилого дома в микрорайоне Осетровка. Поздней ночью 15 августа он привез врачей на очередной вызов и припарковавшись у подъезда, ждал медиков. Поняв, что кому то нужна помощь, водитель выскочил из машины.

Всего в нескольких десятках метров он увидел такую картину. Мужчина бьет по лицу женщину, валит ее на землю, и зажав ее рот рукой, пытается изнасиловать. Женщина, царапая преступнику лицо, пытается вырваться и зовет на помощь. Водитель неотложки сразу бросился на помощь. Подбежав, он оттащил насильника от женщины, и скрутив его, удерживал до приезда полиции.

Оказалось, что за несколько минут до нападения преступник, который был пьян, встретил одинокую 36-летнюю даму на улице, подошел к ней и пытался заговорить. Но через несколько секунд накинулся на нее.

- Задержанному мужчине 33 года, и он уже был судим по уголовной статье, - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Забайкалью. - На этот раз его задержали на 48 часов. Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на изнасилование».

Следователи будут настаивать на том, чтобы мужчину заключили под стражу.