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Происшествия18 августа 2021 7:52

От взяток в 1 миллион рублей ежемесячно отказался полицейский из Иркутска

Деньги сотруднику предлагал черный лесоруб
Андрей СИНЬКОВАндрей СИНЬКОВ
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Задержание лесоруба, который предлагал взятку

Задержание лесоруба, который предлагал взятку

Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В Сибири черные лесорубы настолько отчаянные, что сами предупреждают полицию о своих будущих преступлениях. В начале августа один из таких лесорубов из Иркутской области через посредника обратился к полицейскому и сообщил, что планирует незаконно рубить лес. Но и это еще не все. 42-летний житель Иркутского района попросил полицейского сливать ему информацию о рейдах, которые будет проводить МВД. За это он предложил сотруднику гонорар. В месяц обещал переводить ему по 500 тысяч рублей. Полицейский от такого предложения отказался.

Но черный лесоруб был настойчив. Вскоре он увеличил сумму до 1 миллиона рублей. А чтобы быстрее уговорить офицера, пришел к нему и вручил аванс в 100 тысяч. Но и этим купить сыщика не удалось. Тот сразу сообщил руководству и неудавшегося лесоруба задержали с поличным. Вскоре наручники захлопнулись и на руках посредника сорвавшейся сделки.

- Возбуждены уголовные дела по таким статьям как «Дача взятки должностному лицу в крупном размере», «Посредничество во взяточничестве в крупном размере», - сообщили в пресс-службах ГУ МВД и СУ СК России по Иркутской области.

Предлагать взятки черному лесорубу больше некому. Его вместе с подельником заключили под стражу в СИЗО.

В Иркутске задержан черный лесоруб, который предлагал полицейскому ежемесячную взятку в 1 миллион рублей
Видео: ГУ МВД России по Иркутской области
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