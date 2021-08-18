Сибиряк нашел в гараже номер «Комсомольской правды» от 9 мая 1945 года и набил с нее татуировку

Иркутянин Игнат Лоскутников гордится своей татуировкой. Фото: личный архив

Стоп-кадр из битвы за Севастополь, Красная Звезда и победная обложка «Комсомольской правды» за 9 мая 1945 года. Все это - элементы одной татуировки, которую на своей руке набил иркутянин Игнат Лоскутников. Причем один рисунок на его «рукаве» плавно перетекает в другой, в синтезе рождая цельную картину. Сибиряк, который давно мечтал о тату, не стал набивать гламурные нынче звездочки, цветочки и философские надписи, а решил сделать красочный патриотичный рисунок.

- С детства любил историю, много читал про военную тематику, к тому же у меня дедушка прошел Великую Отечественную войну, - рассказывает корреспонденту «КП»-«Иркутск» Игнат Лоскутников. – Хотелось сделать что то памятное в его честь. Когда дедушка умер, я разбирал вещи в его гараже и нашел кипу старых газет. Среди них оказался пожелтевший номер «Комсомолки» от 9 мая 1945-го. И я решил набить тату с ее обложки. Почему? Так ведь «Комсомольская правда» одной из первых в стране сообщила народу о Великой Победе. Еще понравился дизайн. Шрифт «Комсомолки» известен на всю страну.

так выглядит патриотичное тату. Фото: личный архив.

Газету Игнат сохранил. А через несколько дней отправился с ней в тату-салон. Мастер оцифровал ее, распечатал как переводку, и набил так точно, что не отличишь от оригинала. И даже точь в точь вывел мелкий газетный шрифт. При этом газета была надорвана, Игнат с мастером решили, воспроизвести на руке и этот эффект.

- Так у меня появилась самая первая татуировка, - продолжает Игнат. – Кстати, ко мне часто подходят люди старшего поколения и говорят, что читают «Комсомолку» и даже выписывают. Этот шрифт ни с чем не перепутать. Позже на плече у меня появилось и фото снайпера Людмилы Павличенко, которая на фронте убила больше всего фашистов. В фильме «Битва за Севастополь» ее сыграла Юлия Пересильд.

Игнат с детства увлекается историей. Фото: личный архив.

Забивать все тело татуировками, словно рэпер, Игнат Лоскутников не собирается. Но доделать свой самый любимый рисунок с «КП» планирует. Под обложкой газеты хочет набить контурные карты с самыми ожесточенными боями во время войны.