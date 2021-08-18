Синоптики рассказали, когда в Иркутске закончатся холодные дожди. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Накануне весь центр Иркутска снова тонул. Пусть не так сильно, как при серьезных ливнях июля, но порядком. Да и сегодня утро началось с унылого холодного осеннего дождя. Когда закончится непогода? Мы поинтересовались погодным климатом в иркутском гидрометцентре.

-По нашим прогнозам, дожди в Иркутске прекратятся уже сегодня, 18 августа, к вечеру, - говорит начальник отдела метеопрогнозов Иркутского гидрометцентра Анна Бабанова. - Может быть, продолжатся и ночью, и 19 -го, но совсем небольшие. А вот в пятницу, 20 августа, точно будет сухо.

Что касается погоды на ближайшие три дня, то она - как в начале осени. Прохладно - ночью около +10, днем максимум +20.

-Но вот уже 21 августа к Иркутску подойдет новый, уже другой, холодный фронт, и погода снова испортится, начнутся дожди, которые захватят выходные, - продолжила Анна Бабанова.

Более подробный прогноз на выходные станет известен позже. Но, по предварительным прогнозам, которые приводит Гидрометцентр России, осадки могут продолжиться и на следующей неделе.