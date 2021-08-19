Дополнительный набор на бюджет объявили два вуза в Иркутске. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Вступительная кампания в вузы завершена. Однако, как заранее сообщали в университетах города, из-за сложностей правил приема этого года, когда абитуриенты не могли определиться с учебным заведением, объявлен дополнительный набор на бюджет 2021 в Иркутске. Его ведут ИГУ и ИрГУПС. Так что, еще есть шанс поступить в вуз бесплатно.

В ИГУ есть места на информатику и естественные науки

После основного зачисления в Иркутском госуниверситете, как и предполагалось ранее, есть возможность бесплатно пройти на естественно-научные направления. Но не только. Всего здесь есть 75 мест, примерно поровну на очной и очно-заочной форме обучения. В частности, требуются еще 17 будущих первокурсников на прикладную информатику, 12 - на почвоведение и управление земельными ресурсами, 9 человек наберут на биологию, 6 - на химию, 5 - на физику и еще четыре - на радиофизику. Все вакансии есть на сайте вуза.

- На объявленные в дополнительном наборе направления подготовки Минобрнауки России было выделено достаточно большое количество бюджетных мест, которые не были заполнены во время основной приемной кампании, - говорит ответственный секретарь центральной приемной комиссии ИГУ Дмитрий Матвеев.

Специалисты отмечают, что дополнительный набор на бюджет в Иркутске 2021 - это не вторая волна ( в этом году ее нет), а новая кампания. Поэтому, если абитуриент уже подавал документы и писал заявление с согласием на зачисление, то надо всю процедуру проходить заново. Однако те, кто сдавал по внутренним испытаниям. могут как пройти их еще раз с надеждой улучшить результат, так и воспользоваться имеющимися результатами.

В ИГУ документы на зачисление будут принимать до 10 сентября.

У железнодорожников дополнительный набор на бюджет уже идет

Свободные места есть и в железнодорожном вузе. Правда, дополнительный набор на бюджет 2021 в Иркутске в ИрГУПСе решили провести оперативно и 20 августа уже появятся приказы о зачислении. Специальности - все связанные с железной дорогой, от подвижного состава и эксплуатации до системы обеспечения движения. Также в этом перечне приборостроение, техносферная безопасность, технология транспортных процессов, управление качеством.

А в ИГМУ, как сообщили в приемной комиссии, дополнительное зачисление коснулось всего нескольких человек, которых приняли на медико-профилактический факультет. Скоро появятся приказы.