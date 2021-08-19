Школьники из маленького сибирского городка придумали «бизнес», чтобы кормить бездомных животных

Когда полиция запретила школьникам торговать на улице, дети обратились к мэру. Фото: личный архив (слева направо Алеша, Миша, Слава, Артем.)

- Сначала мы хотели немного заработать, - рассказывает о своем «бизнесе» корреспонденту «КП» - Иркутск» 9-летний Миша Протасов. – На карманные деньги покупали лапшу быстрого приготовления, кто-то приносил из дома книжки и ненужные вещи. Раскладывали все на картонке и кричали людям наши цены. Многие подходили, в основном девочки и мальчики. Один раз мужчина купил у нас крыжовник за 15 рублей. Где собирали, не скажу – секрет!

Всего юных предпринимателей четверо – Алеша, Миша и два брата: Артем и Слава. Мальчики дружат с детства, кто-то ходит в одну секцию, кто-то живет в одном дворе. Родители дают ребятам карманные деньги, но школьники хотели зарабатывать сами. Сначала они придумали собирать жестяные банки, чтобы сдавать в пункт приема. Но там их не взяли и тогда друзья просто убрали весь мусор в одном из дворов Саянска. Так о маленьких волонтерах узнал весь город. После мальчики придумали новый «бизнес» - продавать на улице вещи и еду за символические суммы.

- Лапшу Слава и Артем покупали на свои карманные деньги, - делится с «Комсомолкой» мама школьников Екатерина. Стоила она семь рублей, продавали за восемь. Так они и заработали свой первый рубль. Поставили табуретку напротив продуктового магазина и «работали».

Там школьники и нашли коробку с брошенными котятами. Четверо черно-белых малышей барахтались и пищали. Ребята побежали в магазин за кормом, денег как раз хватило на пару пакетиков. Покормив котят мальчишки осознали, что таких бездомных дворняжек в городе - почти в каждом дворе. И каждый из них хочет есть. Тогда друзья решили зарабатывать не для себя, а для брошенных котят и щенят.

- Когда у Алеши появляются карманные деньги, он часто покупает корм, - рассказывает о сыне Алла Сенцова. – Он давно хочет питомца, но мы с мужем всегда на работе, а дети на секциях. Спросила, какая у него главная мечта, а Алеша отвечает: «О собаке и футбольном мяче, чтобы играть с ней каждый вечер на нашем стадионе». Видимо, неисполненное желание сын решил компенсировать помощью бездомным животным.

За пару недель таких продаж мальчики заработали 181 рубль. Из ассортимента у них кроме еды были учебники 90-х годов, массажер для рук и самым дорогим товаром стал камин, правда, игрушечный, но, тем не менее, цена – 300 рублей. На него покупателя «предприниматели» еще не нашли, но верят – все впереди. Заработок они хранят в общей пластиковой банке и каждый день аккуратно пересчитывают. Однако уличный магазинчик заметили полицейские.

- Мальчики, здесь без разрешения продавать нельзя, закон такой, - вспоминает слова правоохранителя 10-летний Артем Подшивалов.

Но не успели дети расстроится о закрытии «бизнеса», их заметила сотрудница местной газеты и предложила попросить разрешение на торговлю лично у мэра города. Женщина сказала мальчикам на следующий день прийти к зданию администрации, что школьники и сделали.

- Рассказывали что продаем и зачем, как пришла в голову такая идея. Мэр Саянска Олег Боровский выслушал нас и даже выдал специальный документ, который разрешает нам дальше продавать.

Мэр подписал мальчикам разрешение на торговлю. Фото: газета Саянские Зори

Однако теперь школьники больше не будут раскладывать свой товар на картонке. Местная школа узнала о маленьких волонтерах и выделила им стол и палатку. А товарищеский «магазин» теперь будет находиться в самом людном месте Саянска, у городского фонтана. Работники школы предоставят мальчикам разные поделки, сделанные учениками. Среди них будут и головоломки, которые Алеша Сенцов со своей мамой специально сделали из бумаги на продажу.

Алеша Сенцов мастерит разные головоломки, чтобы продавать в новом "магазине". Фото: Алла Сенцова

- Завтра журналисты приедут нас снимать. Страшно очень! - переживает Артем Подшивалов.

Делая добрые дела, школьники не ожидали к себе такого внимания. Родители признаются, по мальчикам видно, что те обескуражены и даже немного шокированы, но своих детей взрослые стараются поддержать и успокоить.

Деньги, которые удастся заработать школьникам с продажи поделок, пойдут на корм для бездомных животных, как и хотели юные бизнесмены. Однако у каждого есть и свои мечты, так например, Миша хочет в будущем стать ветеринаром. Их семья и без этого помогает брошенным четвероногим. Его мама приютила двух бездомных собак и трех котов. Братья Артем и Слава Подшиваловы – не разлей вода. Ходят вместе на секцию тяжелой атлетики. В свои восемь и десять лет тягают штангу, как взрослые. А Алеша Сенцов верит, что скоро мама и папа разрешат ему завести собаку, с которой он будет гулять во дворе и играть в мяч.