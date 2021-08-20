Названы самые высокооплачиваемые вакансии в Иркутске с доходом больше 175 000 рублей. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Если вы сетуете, что заработки упали и хороших денег теперь не получить, то скорее всего вы правы. Вот только и профессии разные, и люди, и уровень квалификации у них тоже разный. Сегодня в Иркутске предлагают более 4,5 тысячи вакансий с доходом от 70 тысяч рублей в месяц. И 900 тех, где платят больше 140 тысяч в месяц.

От 70 тысяч: айтишники не попали в пятерку по числу предложений

Для многих будет сенсацией - как это, айтишники и не в топе?! Сегодня ведь школьники мечтают о карьере в сфере цифровых технологий, об интересной и захватывающей работе, студенты грызут гранит компьютерной науки (сразу скажем, не зря!).

На самом деле в перечень самых высокооплачиваемых они, конечно, попали, но вакансий с зарплатой больше 70 тысяч для них сегодня нашлось около 200. Другое дело, что против полутора тысяч строителей почти тысячи водителей и такого же количества высококвалифицированных рабочих им в топе не удержаться. Вдобавок «подвинули» и медики, им предлагается больше 200 подобных позиций.

Следующий порог - 100 тысяч, и здесь незанятых мест в два раза меньше - около двух тысяч.

Где найти высокооплачиваемую работу в Иркутске? Фото: Иван ВИСЛОВ

От 140 тысяч: большая часть вакансий - на севере

Здесь свой расклад. Высокооплачиваемая работа есть, около тысячи вакансий, специалисты требуются самые разные, но есть одно но: практически из тысячи предложений с высокой зарплатной планкой - больше половины для вахтовиков, готовых жить в режиме «два месяца (реже месяц) на севере, отдых дома, и опять». Впрочем, многих кочевая жизнь устраивает.

Кто нужен? Пятерка практически та же, что и «от 70», но есть изменения. Если первая тройка, по понятным причинам, неизменна - строительство, транспорт, рабочие, то четвертую позицию по количеству мест держат инженеры и специалисты в сфере добычи сырья. А с пятого места медиков вытеснили производственники.

Больше 175 тысяч: срочно требуются инженеры

Есть вакансии, где готовы платить и по 200, и по 300 тысяч в месяц. Их немного - всего около 300. И больше половины, конечно, опять вахта. Тут распределение уже, что называется, штучное. Такую зарплату готовы платить в основном инженерам на управленческих должностях в производстве, сфере добычи сырья.

Однако специалистам не уступают и рабочие очень высокой квалификации, например сварщики, повара, а также водители экстра-класса. Правда, тут есть подвох. В самих предложениях черным по белому прописано: зарплата 250 тысяч - это за всю вахту. А если разделить на 2 или даже 3 месяца, да прибавить время на отдых, то выходит доход, который и в комфортных условиях Иркутска получить можно.

Среди этих предложений немного теряются вакансии для топ-менеджеров. Обычно их практически нет, но в августе, видимо, время особое. Ищут больше десятка (!) руководителей для крупных производств, примерно столько же айтишников и врачей.

КОНКРЕТНО

Топ-10 самых высокооплачиваемых вакансий

1. Руководитель проекта (лес) - 300 - 500 тыс. руб./мес.

2. Исполнительный директор (химическая отрасль) - 300 - 400 тыс. руб./мес.

3. Главный инженер (нефть и газ) - 320 тыс. руб./мес.

4. Инженер IT (руководство проектом) - 300 тыс. руб./мес.

5. Руководитель проекта (строительство) - 200 тыс. руб./мес.

6. Водитель «БЕЛАЗа» (на Сахалин) - 200 тыс. руб./мес.

7. Ведущий геодезист - 180 тыс. руб./мес.

8. Электрогазосварщик - 180 тыс. руб./мес.

9. Специалист по ВЭД - 175 тыс. руб./мес.

10. Водители экстра-класса 150 - 290 тыс. руб. за вахту в два месяца.