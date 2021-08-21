Синоптики рассказали, долго ли простоит в Иркутске непогода. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Накануне, 21 августа, после того, как небо затянуло хмарью и подул сильный ветер, погода в Иркутске явно испортилась. Дождь за окном вполне осенний, мелкий и нудный, прохладно, и уже полетели первые желтые листья. Как надолго все это, неужели осень пришла раньше срока? Обычно и первая половина сентября радовала сухой и ясной погодкой

- В городе переменная облачность, ночью небольшой, днем умеренный дождь, ветер северо-западный 5-10 м/с, порывы до 15 м/с, температура ночью +9..+11, днем +15...+17, - это прогноз на 22 августа.

Ничего сильно вдохновляющего, даже днем не просто дождливо, но еще и зябко. Достаем свитера и легкие куртки! Тем более, что именно этот прогноз погоды в Иркутске можно считать основным на половину предстоящей недели. Как считают синоптики гидрометцентра России, только во вторник, 24 августа, может быть хотя и прохладно, до +18, но сухо. В среду, 25 августа, опять могут быть осадки. А отступит непогода только в четверг и пятницу, 26 и 27 августа. Тогда и солнце обещает вовсю светить, и температуры днем поднимутся до +21...+23. Не тридцатиградусная жара, конечно. Но и не июль за окном!