Олег Боровский: Делаем все, чтобы жители Саянска были довольны

Мэр встречается с горожанами во дворах, чтобы отчитаться о работе и услышать пожелания. Фото: Снежанна БЕЛОВА

Маленький таежный Саянск приятно поражает с первой встречи. Дороги ровные, улицы чистые, бродячих собак нет, повсюду уютные скверы. Ни шума, ни пыли, ни ям на проезжей части, ни пробок - ничего из того, что утомляет жителей крупных городов! Да и в небольших не всегда комфортно. А здесь, в Саянске, сочетается и спокойствие городка с населением около 40 тысяч человек, и сибирская природа (островки леса сохранились прямо в жилых микрорайонах), и современность: строятся объекты, каким могут позавидовать даже мегаполисы. Неудивительно, что молодежь охотно возвращается домой после учебы в вузах. Переезжают сюда и из соседних районов.

Как удается создавать город, в котором хочется жить, какие планы и задумки еще предстоит осуществить, «КП» - Иркутск рассказал мэр Саянска Олег Боровский.

Парки и скверы повсюду

- Уверен, что у Саянска впереди большое будущее, ведь 51 год - это расцвет молодости, - улыбается Олег Боровский. - Мечта - чтобы к нам провели газ, чтобы стартовали крупные стройки и проекты и население в перспективе выросло до полумиллиона. А если говорить о более реальных цифрах, то это около 60 тысяч жителей к 2030 году. Как говорится, людям нужно хлеба и зрелищ: хлебом, то есть работой, обеспечивают местные предприятия, а мы, со своей стороны, комфортными условиями для жизни и отдыха.

Вот такой уютный сквер первостроителей. Фото: Снежанна БЕЛОВА

И действительно, взять хотя бы парк «Таежные бульвары», открывшийся в июне. У красивейшего цветного фонтана, бьющего прямо из земли, гуляют целыми семьями, дети резвятся, влюбленные назначают свидания. Молодежь гоняет мяч на спортивной площадке, рубится в волейбол и в настольный теннис. А можно просто побродить по тропинкам среди деревьев, посидеть на скамейках, подышать чистым, свежим воздухом. Благодать!

Скульптуры расположены по всему городу. Фото: Снежанна БЕЛОВА

- А ведь раньше это был просто кусок заброшенного леса, где имелась только дорожка с фонарями, - рассказывает мэр Саянска. - Когда появилась федеральная программа «Парки малых городов», возникла идея облагородить эту территорию. Команда урбаниста Сергея Маяренкова, известного по 130-му кварталу в Иркутске, сделала суперпроект, который победил в федеральном конкурсе и на его воплощение выделили 100 миллионов рублей. Горожане, кстати, поначалу выступали против строительства парка - беспокоились за деревья, но мы пригласили из областного центра лесопатолога и вырубили только те сосны и лиственницы, которые он признал больными. Саянцы новым парком довольны!

Коммуналка дешевле, чем у соседей

- Есть у меня традиция - каждый год в августе-сентябре хожу по дворам Саянска, рассказываю жителям о сделанном и интересуюсь, какие вопросы еще нужно решить, какие зоны облагородить, - продолжает Олег Боровский. - И так уже семь лет. В первый год было очень много обращений, около 800, а теперь примерно по 200. О чем спрашивают? Чаще всего по ЖКХ.

Фото: БЕЛОВА Снежанна

Но и с этим в городе порядок. Дома обслуживают четыре управляющие компании, частные, однако работают в тесной связке с администрацией и придерживаются того же принципа - стараться для жителей. А счета за коммунальные услуги даже ниже, чем в соседней Зиме. Все благодаря тому, что тепло с ТЭЦ подается по муниципальным трубам, без посредников, а значит, и доплата не нужна. Водоканал тоже местный.

Мэр предполагает, что в перспективе и плата за вывоз твердых бытовых отходов снизится.

- Мусор вывозится сначала в Зиминский район, а оттуда в Черемхово - это дорогой и долгий путь, - говорит Олег Боровский. - Поэтому мы разрабатываем проект на собственный полигон ТБО, современный, с сортировкой отходов. Площадка уже выделена.

Фото: БЕЛОВА Снежанна

Ни ям, ни канав

Проезжая часть по всему Саянску ровная. Ни единой колдобины! Но так было не всегда.

- Первое, о чем просили жители в 2014 году, - привести в порядок дороги. Они 20 лет не обновлялись и были в ужасном состоянии, - рассказывает Олег Боровский. - Начали с ямочного ремонта, затем реконструировали подъем в город и улицу Советскую. И с тех пор ремонтируем каждый год! Дорога - как живой организм, за ней надо постоянно ухаживать: не только менять асфальт, но и освежать разметку, белить бордюры, убирать снег зимой. Для этого создали муниципальную дорожную службу. Да, содержать трассы затратно, зато как приятно теперь ездить по городу.

Скульптуры расположены по всему городу. Фото: Снежанна БЕЛОВА

Все для детей

Семьям с детьми здесь тоже комфортно. Имеются все условия для развития. Петь, танцевать, рисовать, играть на фортепиано, аккордеоне и не только учат в школе искусств, открывшейся два года назад. Здание огромное, красивое - гордость Саянска. Второго такого за Уралом не найдешь. А как оснащено! Одних только музыкальных инструментов закуплено почти на 50 миллионов рублей. Областное правительство поддерживало проект. Теперь его как типовой намерены применять и в других городах России.

Кроме того, совсем скоро, 1 сентября, распахнет для учеников свои двери новая общеобразовательная школа № 8 на 550 мест.

Фото: БЕЛОВА Снежанна

- Это первый соцобъект, построенный в нашем городе за 30 лет, - говорит мэр Саянска. - Школа суперсовременная, оборудована по последнему слову техники, в кабинетах компьютеры, проекторы, больше 300 ноутбуков. А еще большой бассейн и актовый зал. Общая стоимость - 583 млн из бюджетов всех уровней. Да, затраты серьезные, но все это ради детей, ради нашего будущего.

Возводится в городе и новый детсад, а имеющиеся поочередно ремонтируются. В школах же намерены обновить фасады.

Фото: БЕЛОВА Снежанна

И про медицину, разумеется, не забывают. Городской больнице предстоит капремонт, в планах также построить детскую поликлинику на 350 мест.

Ждут молодых специалистов

Педагогов и врачей в Саянске ждут всегда.

- Выделяем квартиру, которую спустя 8 лет работы можно приватизировать, либо помогаем снимать жилье. А по программам «Земский доктор» и «Земский учитель» еще и подъемные выплачиваем, - рассказывает Олег Боровский. - Так, скоро к нам приедут учителя из Иркутска, Тулуна, Куйтуна, чтобы работать в новой школе. Набор здесь необычайно большой - уже четыре первых класса вместо запланированных двух! Так что нам требуются еще и педагоги младших классов. Традиционно нужны учителя математики, русского и английского языков, другие предметники.

Фото: БЕЛОВА Снежанна

Для сибиряков с рабочими специальностями тоже есть перспективы. В городе открыто 1600 вакансий, в цене строители, экскаваторщики, крановщики, бульдозеристы, сварщики, электрики. Зарплаты приличные даже по меркам областного центра: водитель грейдера будет получать 50 - 60 тысяч в месяц, инженер на заводе - 70 - 80 тысяч.

- Да, возможно, сейчас молодежи не хватает досуга - пока у нас всего один Дворец культуры. Но сейчас мы готовим проект нового, современного киноконцертного зала, - говорит мэр. - На достигнутом, конечно, не остановимся, есть идеи, есть планы и перспективы. Постепенно, шаг за шагом, будем развивать Саянск!