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Общество24 августа 2021 3:00

Олег Боровский: Делаем все, чтобы жители Саянска были довольны

Мэр рассказал, как развивается таежный город
Снежанна БЕЛОВА
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Мэр встречается с горожанами во дворах, чтобы отчитаться о работе и услышать пожелания.

Мэр встречается с горожанами во дворах, чтобы отчитаться о работе и услышать пожелания.

Фото: Снежанна БЕЛОВА

Маленький таежный Саянск приятно поражает с первой встречи. Дороги ровные, улицы чистые, бродячих собак нет, повсюду уютные скверы. Ни шума, ни пыли, ни ям на проезжей части, ни пробок - ничего из того, что утомляет жителей крупных городов! Да и в небольших не всегда комфортно. А здесь, в Саянске, сочетается и спокойствие городка с населением около 40 тысяч человек, и сибирская природа (островки леса сохранились прямо в жилых микрорайонах), и современность: строятся объекты, каким могут позавидовать даже мегаполисы. Неудивительно, что молодежь охотно возвращается домой после учебы в вузах. Переезжают сюда и из соседних районов.

Как удается создавать город, в котором хочется жить, какие планы и задумки еще предстоит осуществить, «КП» - Иркутск рассказал мэр Саянска Олег Боровский.

Парки и скверы повсюду

- Уверен, что у Саянска впереди большое будущее, ведь 51 год - это расцвет молодости, - улыбается Олег Боровский. - Мечта - чтобы к нам провели газ, чтобы стартовали крупные стройки и проекты и население в перспективе выросло до полумиллиона. А если говорить о более реальных цифрах, то это около 60 тысяч жителей к 2030 году. Как говорится, людям нужно хлеба и зрелищ: хлебом, то есть работой, обеспечивают местные предприятия, а мы, со своей стороны, комфортными условиями для жизни и отдыха.

Вот такой уютный сквер первостроителей.

Вот такой уютный сквер первостроителей.

Фото: Снежанна БЕЛОВА

И действительно, взять хотя бы парк «Таежные бульвары», открывшийся в июне. У красивейшего цветного фонтана, бьющего прямо из земли, гуляют целыми семьями, дети резвятся, влюбленные назначают свидания. Молодежь гоняет мяч на спортивной площадке, рубится в волейбол и в настольный теннис. А можно просто побродить по тропинкам среди деревьев, посидеть на скамейках, подышать чистым, свежим воздухом. Благодать!

Скульптуры расположены по всему городу.

Скульптуры расположены по всему городу.

Фото: Снежанна БЕЛОВА

- А ведь раньше это был просто кусок заброшенного леса, где имелась только дорожка с фонарями, - рассказывает мэр Саянска. - Когда появилась федеральная программа «Парки малых городов», возникла идея облагородить эту территорию. Команда урбаниста Сергея Маяренкова, известного по 130-му кварталу в Иркутске, сделала суперпроект, который победил в федеральном конкурсе и на его воплощение выделили 100 миллионов рублей. Горожане, кстати, поначалу выступали против строительства парка - беспокоились за деревья, но мы пригласили из областного центра лесопатолога и вырубили только те сосны и лиственницы, которые он признал больными. Саянцы новым парком довольны!

Коммуналка дешевле, чем у соседей

- Есть у меня традиция - каждый год в августе-сентябре хожу по дворам Саянска, рассказываю жителям о сделанном и интересуюсь, какие вопросы еще нужно решить, какие зоны облагородить, - продолжает Олег Боровский. - И так уже семь лет. В первый год было очень много обращений, около 800, а теперь примерно по 200. О чем спрашивают? Чаще всего по ЖКХ.

Фото: БЕЛОВА Снежанна

Фото: БЕЛОВА Снежанна

Но и с этим в городе порядок. Дома обслуживают четыре управляющие компании, частные, однако работают в тесной связке с администрацией и придерживаются того же принципа - стараться для жителей. А счета за коммунальные услуги даже ниже, чем в соседней Зиме. Все благодаря тому, что тепло с ТЭЦ подается по муниципальным трубам, без посредников, а значит, и доплата не нужна. Водоканал тоже местный.

Мэр предполагает, что в перспективе и плата за вывоз твердых бытовых отходов снизится.

- Мусор вывозится сначала в Зиминский район, а оттуда в Черемхово - это дорогой и долгий путь, - говорит Олег Боровский. - Поэтому мы разрабатываем проект на собственный полигон ТБО, современный, с сортировкой отходов. Площадка уже выделена.

Фото: БЕЛОВА Снежанна

Фото: БЕЛОВА Снежанна

Ни ям, ни канав

Проезжая часть по всему Саянску ровная. Ни единой колдобины! Но так было не всегда.

- Первое, о чем просили жители в 2014 году, - привести в порядок дороги. Они 20 лет не обновлялись и были в ужасном состоянии, - рассказывает Олег Боровский. - Начали с ямочного ремонта, затем реконструировали подъем в город и улицу Советскую. И с тех пор ремонтируем каждый год! Дорога - как живой организм, за ней надо постоянно ухаживать: не только менять асфальт, но и освежать разметку, белить бордюры, убирать снег зимой. Для этого создали муниципальную дорожную службу. Да, содержать трассы затратно, зато как приятно теперь ездить по городу.

Скульптуры расположены по всему городу.

Скульптуры расположены по всему городу.

Фото: Снежанна БЕЛОВА

Все для детей

Семьям с детьми здесь тоже комфортно. Имеются все условия для развития. Петь, танцевать, рисовать, играть на фортепиано, аккордеоне и не только учат в школе искусств, открывшейся два года назад. Здание огромное, красивое - гордость Саянска. Второго такого за Уралом не найдешь. А как оснащено! Одних только музыкальных инструментов закуплено почти на 50 миллионов рублей. Областное правительство поддерживало проект. Теперь его как типовой намерены применять и в других городах России.

Кроме того, совсем скоро, 1 сентября, распахнет для учеников свои двери новая общеобразовательная школа № 8 на 550 мест.

Фото: БЕЛОВА Снежанна

Фото: БЕЛОВА Снежанна

- Это первый соцобъект, построенный в нашем городе за 30 лет, - говорит мэр Саянска. - Школа суперсовременная, оборудована по последнему слову техники, в кабинетах компьютеры, проекторы, больше 300 ноутбуков. А еще большой бассейн и актовый зал. Общая стоимость - 583 млн из бюджетов всех уровней. Да, затраты серьезные, но все это ради детей, ради нашего будущего.

Возводится в городе и новый детсад, а имеющиеся поочередно ремонтируются. В школах же намерены обновить фасады.

Фото: БЕЛОВА Снежанна

Фото: БЕЛОВА Снежанна

И про медицину, разумеется, не забывают. Городской больнице предстоит капремонт, в планах также построить детскую поликлинику на 350 мест.

Ждут молодых специалистов

Педагогов и врачей в Саянске ждут всегда.

- Выделяем квартиру, которую спустя 8 лет работы можно приватизировать, либо помогаем снимать жилье. А по программам «Земский доктор» и «Земский учитель» еще и подъемные выплачиваем, - рассказывает Олег Боровский. - Так, скоро к нам приедут учителя из Иркутска, Тулуна, Куйтуна, чтобы работать в новой школе. Набор здесь необычайно большой - уже четыре первых класса вместо запланированных двух! Так что нам требуются еще и педагоги младших классов. Традиционно нужны учителя математики, русского и английского языков, другие предметники.

Фото: БЕЛОВА Снежанна

Фото: БЕЛОВА Снежанна

Для сибиряков с рабочими специальностями тоже есть перспективы. В городе открыто 1600 вакансий, в цене строители, экскаваторщики, крановщики, бульдозеристы, сварщики, электрики. Зарплаты приличные даже по меркам областного центра: водитель грейдера будет получать 50 - 60 тысяч в месяц, инженер на заводе - 70 - 80 тысяч.

- Да, возможно, сейчас молодежи не хватает досуга - пока у нас всего один Дворец культуры. Но сейчас мы готовим проект нового, современного киноконцертного зала, - говорит мэр. - На достигнутом, конечно, не остановимся, есть идеи, есть планы и перспективы. Постепенно, шаг за шагом, будем развивать Саянск!

БИЗНЕС-ПРЕСС