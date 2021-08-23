Стало известно, как пройдут в Иркутске школьные линейки 1 сентября. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

1 сентября 2021 в Иркутске и регионе ждут все семьи с детьми. Как пройдет праздник в городе? В прошлом году из-за ограничений линейки были только в первом и выпускном классах, родителей не пускали. Увы, с тех пор мало что изменилось.

- Школьные линейки, посвященные 1 сентября в Иркутске и регионе, рекомендовано проводить только для первых и одиннадцатых классов на открытом воздухе, - сообщил министр образования Иркутской области Максим Парфенов. - В случае неблагоприятных погодных условий праздник перенесут в помещение школы, исключая массовое скопление обучающихся, без допуска родителей.

1 сентября 2021 в Иркутске и Приангарье начнется в штатном режиме с учетом эпидемиологической обстановки. Для всех параллелей, кроме первых и одиннадцатых, пройдут классные часы, посвященные Дню знаний. В этом году он будет посвящен Году науки и технологий.

При этом обучение в школах, которое начнется в обычном режиме, должно быть организовано с учетом всех существующих ограничений.

– Это входящая термометрия, санитарные уборки в помещениях, проветривания, - отметил Максим Парфенов. - За каждым учебным классом по возможности будет закреплено отдельное помещение, расписание занятий разработано с целью максимального разобщения детей из разных классов, ограничат проведение массовых мероприятий. Сейчас активно продолжается вакцинация педагогов.

1 сентября 2021 в Иркутске и регионе начнут занятия 35,5 тысячи учеников первых классов. Всего в учебные заведения Приангарья в новом учебном году придут 341,2 тысячи обучающихся. В детских садах в новом учебном будет 143,6 тысячи детей от 1 года до 7 лет.