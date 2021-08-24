Гавриил Степанович Франтенко - герой нашего времени

Фото: архив компании

Минимум раз в год еду в хозяйство Гавриила Степановича Франтенко. И сам бессменный руководитель, и хозяйство, которое имеет официальное название СХАО (сельскохозяйственное акционерное общество) «Белореченское», а в народе уменьшительно-ласкательное «Белоречка», известное далеко за пределами географического местонахождения. Так далеко, что нынче его продукция добралась, как поется в песне о Родине, до самых до окраин. Это значит, что разнообразная продукция из «Белоречки» отправляется в Хабаровск, Владивосток и другие города Приморья.

Зачем еду? А поговорить, послушать главного крестьянина Иркутской области, своими глазами поглядеть, как живет самый настоящий «колхоз»-миллиардер. Их в области - раз и, пожалуй, два. Все! И зачем мне постоянно слушать, к примеру, о клубничном короле Грудинине, когда рядышком свой, близкий чудеса творит.

Каждая поездка - это встреча с «новым Франтенко», трудно не заметить, что он меняется, что появляется что-то новое. Впрочем, в главном он - ни шагу назад за все эти 35 лет знакомства. Франтенко все такой же ироничный, неспешный в обычной жизни, склонный делать вид, что чего-то не понимает в современной жизни. Игра!

Неизменно сложно застать его в кабинете - хозяйство на десятки и десятки километров распласталось по долинам и по взгорьям. У него внедорожник «Лексус», на котором в свои восемьдесят с гаком он с утра гоняет по полям и долам. На укоризненный взгляд отвечает: «На то он и внедорожник». За рулем, кстати, частенько сам.

Сейчас уже, проезжая мимо полей и лесов, ферм и заводов «Белоречки», впору петь песенку из замечательного мультфильма «Кот в сапогах»: «А чьи это земли? - Маркиза, маркиза, маркиза Карабаса». А эти стада породистых коров, а эти бесконечные рулоны питательных кормов, а молокозаводы… И все это, конечно, не маркизовское, а народное, как любит говорить Гавриил Степанович. Может рисуется? Да нет! Люди довольны, будущее не отдаленное, а сегодняшнее, планы у работников разные, но вполне себе осуществимые. Как говорится, как потопаешь, так и полопаешь.

Иногда мой дорогой Гавриил Степанович звонит сам и говорит: «Приезжай, поговорим». Тогда мы встречаемся в его небольшом кабинетике с мебелишкой, которую я хорошо помню еще с момента знакомства. Скажу осторожно, но в мое понимание, что это кабинет начальника «колхоза»-миллиардера, она вписывается плохо.

Франтенко, поймав мой укоризненный взгляд, улыбается. Он знает, на что лучше потратить денежки, цену которым знает отлично.

Фото: архив компании

Что еще характеризует этого крестьянина? За всю свою общественно-промышленную жизнь Франтенко умудрился ни разу, подчеркиваю, ни разу не вляпаться в тяжбы с государством, в общественные склоки, в народную нелюбовь.

Вы, путешествующие по огромной стране, видите, сколько еще встречается пустых, разрушенных заводских корпусов, сколько заросших травой полей, заброшенных промышленных площадок вокруг! Вспомните, как исчезали одни за другими некогда могучие, богатые заводы и фабрики, колхозы и совхозы. Причин при желании можно привести сотню. Но стартовые условия у всех были равные - СССР и плановая экономика, а результаты налицо: одни растворились, исчезли во времени, другие продолжают свое дело, сея вокруг благосостояние и будущее.

Думаю, целительный рецепт все-таки в людях, во многом в них, таких, как Франтенко, который оказался у руля предприятия. Более 30 лет генеральный директор «Белореченского» Гавриил Франтенко приумножает богатство и славу предприятия. Для самой «Белоречки», для района и области это выражается в налогах, людском счастье и во многом остальном, что зашито между этими двумя основоположениями. Более 30 лет!

Фото: архив компании

На заре своего рождения «Белоречка» была производителем куриных яиц. Это называлось специализацией. Вправо-влево - ни-ни. Хорошо работали, нормально жили, побеждали в отраслевых соревнованиях, ордена и медали получали. Потом пришла новая жизнь - рынок все перевернул, перемешал. Нужно было меняться. И вот Франтенко совершает то, что мало кому удалось: он сильно меняет миссию, ну, если хотите, идеологию своего предприятия. Из узкоспециализированного производства постепенно создает многоотраслевое хозяйство.

Я помню, как во время каждой нашей встречи этот неугомонный крестьянин, как он любит себя называть, рассказывал то о перепелином яйце и о том, как отходы птицеводства превратил в биогумус, влет уходящий на рынке, то об овощном кластере, то о строительстве собственных зернохранилищ, чтобы курочек-рябушек да будущих коровок-буренок кормить и ни от кого не зависеть.

Потом забрал к себе десятки практически преставившихся колхозов-деревень, что «валялись» никому не нужные вокруг, и, вдохнув в них, в буквальном смысле, вторую жизнь, поставил на наги и возродил к жизни. Теперь здесь пашут, сеют, снимают урожаи, по полям гуляют чудо-кони, многотысячные стада породистых коров, которые лоснятся от правильного ухода, живут в тепле, сытости и дают какие-то несусветные для Сибири надои.

В очередную нашу встречу Гавриил Степанович покажет и свои сыродельные цеха… Будет у нас свой, иркутский пармезан и голландец!

Я помню, как все радовались выводу на рынок нового продукта - перепелиных яиц, которые по праву называют кладовой здоровья. Это чудо усиливает иммунитет, нормализует сердечно-сосудистую систему и дает организму много другой пользы; как рачительный хозяин Франтенко пришел почти к безотходному производству. Судите сами: птичий помет стал биогумусом, куриную желчь и кутикулу тоже на переработку отправил.

Куриная желчь - это, между прочим, уникальный по своим свойствам продукт. Медицина утверждает, что при правильном употреблении можно эффективно и безболезненно вывести камни из почек и печени. Она великолепно растворяет минералы не только в желчных протоках, практически везде растворяет соли.

Кутикула способствует усвоению минеральных веществ, правильной работе пищеварительных органов, благотворно воздействует на другие функции организма. А яичная скорлупа - идеальный источник природного кальция.

Мало, мало и мало. Другому бы хозяйству и того, что есть, с лихвой хватило бы на долгие годы, а этот неугомонный Франтенко не может остановиться!

Поглядим для начала на вал - чего и сколько производит это сельскохозяйственное общество. Считайте: в год 61 миллион штук яиц, 51,6 тысячи тонн молока, 3,7 тысячи тонн мяса, 100 тысяч тонн зерна, 22,4 тысячи тонн овощей и картофеля, 15,8 тысячи тонн рапса. Каково?! Исчислим эти тонны и литры в налогах. К примеру, в 2020 году уплачено 858 миллионов рублей! И этого мало? Тогда посчитаем в социально значимых индикаторах: каждый день на работу приходят 3124 человека, а за ними семьи - не меньше 10 - 12 тысяч рядом с хозяйством Франтенко. Средняя заплата 44 251 рубль, из собственных доходов только в 2020 году инвестировали в технику и технологии 981 миллион рублей!

Да знаем мы, скажет наш просвещенный читатель, государство им день и ночь помогает! Да, помогает, как помогает многим, но только результат у всех разный. Во-первых, у Франтенко стабильный прирост по всем показателям уже десятилетия! Во-вторых, все это окупается сторицей (смотрите выше), а в-третьих, «Белоречка» - не самый большой бюджетополучатель.

В среднем по области бюджетная поддержка в том же 2020 году составила 0,067 рубля на 1 рубль выручки. «Белоречка» получала только 0,039 рубля! Чувствуете разницу? «Белоречка» не жадная. «Белоречка» готова подкормить и соседей. С 1996 года она поставляет свою продукцию в Монголию. И не просто поставляет: хозяйство «Белореченское» причастно к созданию птицеводческой отрасли в дружественной стране. Представляете, целой отрасли! А с Китаем щедро и на выгодных условиях делится рапсовым маслом.

Вы спросите, где в Иркутской области молочные берега? Так в «Белоречке» же! На 17 животноводческих фермах проживает 15 778 единиц крупного рогатого скота. Это и молочные коровы, и молодняк. Вы видели франтенковское молочное стадо? Я лично о таком только в сказках читал да в мультиках видел. Красивые породистые коровки, ухоженные, сверхпродуктивные, так и тянет сказать - домашние (молоко у белореченцев называется «Домашенька»). Под этих чудо-буренок и встали молочные заводики.

Обладая всем этим продовольственным богатством, «Белоречка» с уверенностью смотрит в будущее. (Специально написал именно так, словно это лозунг какого-нибудь партийного съезда). А в самом деле, таких ведь островков благополучия, таких территорий, где люди живут в достатке и с верой в завтрашний день, пока еще крайне мало.

Фото: архив компании

Надо бы пошагово изучить Франтенковские навыки и повадки, порасспрашивать под запись его сотрудников - глядишь, и заколосилось бы еще одно поле, другое, третье… Кстати, о полях. Их площадь под посевами - внимание! - высокосортной пшеницы, той, что идет не на корм, а на хлеб, более 67 тысяч гектаров.

Я помню ту страшную картинку из девяностых: десятки километров заброшенных, обурьяненных земель… А сейчас - чистенькие и ровные поля с наливающимися колосьями!

Франтенко еще в 2010 году объявил публично: «Белореченское» готово обеспечить Приангарье всеми необходимыми продуктами».

Вдумайтесь, уже в те годы продуктивность «Белоречки» была одной из самых высоких в стране. В тот, 2010 год, он сказал под запись для телевидения и радио: «Десять лет назад мы приобрели 75 тысяч гектаров земли, на которых расположено 40 деревень, и помимо птицеводства занялись молоком, мясом, зерном… Нам удалось создать на этой земле новое предприятие, и в прошлом году мы произвели сельхозпродукции на три миллиарда рублей».

Франтенко и его люди фактически спасли 40 деревень: их историю, семьи, будущее детей... Это разве не промышленный подвиг, не социальная ответственность?!

Ну разве не герой труда перед нами? Нет, не герой. Государство как-то не очень щедро оценивает своих кормильцев. Раньше вот было звание «Герой Социалистического труда». Сегодня тоже есть высокое звание - «Герой Труда». Но как, почему он не имеет этого высокого признания государства? Для народа он давно уже выдающийся крестьянин! Уверен на все сто, что Франтенко просто обязан быть в этом клубе выдающихся россиян!

Вот читаю материал, опубликованный в 2002 году в областном печатном органе партии «Единая Россия» «Иркутские ведомости» (12 февраля). Называется он «Молочная промышленность области в сложном положении». Автор пишет: «Из 15 молокоперерабатывающих предприятий, учитываемых статистикой, только три увеличили объемы производства цельномолочной продукции… Но это увеличение обусловлено не столько эффективным развитием предприятий, сколько их выходом из сложной ситуации - неудовлетворительной работой в 2000 году…».

В том же 2001-м все вместе перерабатывающие молочные предприятия выработали 35% от общего объема цельномолочной продукции, произведенной в Иркутской области. В частности, 27,6 тонны молока. Одна «Белоречка», спустя почти 20 лет, нарастила свои объемы до 51,6 тысячи тонн. Если бы все смогли достигнуть таких результатов!

Фото: архив компании

Может быть, кто-то не видит героических и славных дел белореченцев, может, еще что, - не знаю, не ведаю, - но твердо уверен: Гавриил Степанович, кавалер орденов и медалей СССР и Российской Федерации, давным-давно заслужил звание Героя Труда. Неправильно, что трудовые свершения земляков не оцениваются по заслугам.