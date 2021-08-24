Жену получает сильнейший или как вышло, что в Иркутске 9 девчонок на 10 ребят . Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Скоро всех женщин разберут! Об этом апокалипсисе заявили исследователи сразу нескольких зарубежных университетов из Саудовской Аравии, США и Сингапура. Считали с помощью компьютерного моделирования, проанализировав, кто появился на свет с 1970 по 2020 год. Их выводы таковы: сильнее всего обострится ситуация в Азии, Африке и на юге Европы.

А как у нас? С одной стороны, женщин в России, да и в Иркутской области, явно больше. Наша статистика дает преобладание прекрасного пола в 53%. Но не все так просто! "КП"-Иркутск разобралась, как обстоят дела.

Невест категорически не хватает

Женщин больше, чем мужчин? Да! Но, привычно подводя этот итог, мы как-то не задумываемся, что это правило касается в основном тех, кому за... К 60 годам соотношение становится фатальным: на 1000 представителей сильного пола - 1383 дамы, к 70 годам соотношение практически два к одному, а к 80 женщин больше уже в три раза.

В почтенном возрасте у дам действительно "численный перевес". Иркутскстат.

А вот если присмотреться к данным поподробнее, то оказывается, что популярную песенку про то, что «на 10 девчонок по статистике 9 ребят», пора переписывать. И, судя по всему, давно. По крайней мере, это утверждение правдиво только для тех, кто старше 35 лет. А до этого возраста мужчины вынуждены бороться за внимание дам, а не наоборот!

В Иркутске, Ангарске, Братске молодым людям тяжело найти достойную пару среди ровесниц в самом «жениховском» возрасте - 20 - 24 года. И это еще куда ни шло, «недостача» относительно небольшая, а вот в деревнях парням впору драться за невест! Женщин не хватает - и вполне чувствительно – как среди тех, кому от 25 до 29, так и среди тех, кому от 30 - 34 лет. Отчасти это, конечно, вызвано тем, что особенно большая диспропорция на севере, где мужчины добывают золото. Но, увы, не только. Девушек не хватает в принципе.

На 9 девчонок по статистике 10 ребят. По данным Иркутскстата. Фото: Наталья ВИБЕ

Жену получает сильнейший

Что делать? Можно отобрать у подрастающих «конкурентов» девчонок помладше (это и происходит - побеждает сильнейший). Но подружек уже не хватает подросткам, младшим школьникам и даже бравым детсадовцам! И можно предположить, что иностранные исследователи правы: лет через 10, когда сегодняшние дети вырастут, не хватать женщин в регионе будет уже вполне серьезно. За невестами молодые мужчины поедут в города, где они все-таки есть, это очевидно.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

Сергей ШМИДТ, историк, преподаватель ИГУ:

Молодость длится дольше, ничего страшного!

- То, что мальчиков всегда рождается больше, известно всем. Так запрограммировано природой, потому что мужчины во все времена имеют больший риск погибнуть в результате несчастных случаев, разного рода ЧП, войн, в конце концов. Природа в принципе заботится о запасе мужского пола.

Я помню те времена, когда ситуация выравнивалась уже к 25 - 30 годам. Сейчас - на десять лет позже. Это говорит о том, что образ жизни у нашего населения стал более здоровым, стало меньше пьянства и наркомании. Кроме того, все-таки успехи научно-технического прогресса таковы, что в принципе можно жить в одиночку. Теперь стирают стиральные машины, а домашнюю готовку заменяет ресторанная доставка. Таким образом, корыстной необходимости союза женщин и мужчин больше нет.

Но и молодость, и активная зрелость длятся дольше. Сейчас семьи создаются и в 30, и 35 лет, и даже 40 - люди неслучайно создают их позже. Поэтому бояться нечего.