Саянск вырос среди тайги, и в этом наша заслуга

Управление ООО «УПП» Фото: Снежанна БЕЛОВА

Таежный Саянск, в отличие от многих городов российской глубинки, никогда не видал бараков, его изначально застраивали аккуратными многоэтажками. Железобетон, кирпич и другие материалы для возведения домов, школ, детсадов, больниц, дорог и тогда, в далеком 1970-м, и сейчас неизменно поставляет Управление промышленных предприятий Иркутской области.

Начальник формовочного цеха В.В. Бондаренко и генеральный директор ООО «УПП» В.П. Зюзин. Фото: Снежанна БЕЛОВА

- Когда здесь кипела комсомольская стройка, мы поставляли очень много железобетона - до 60 тысяч кубометров в год, - вспоминает генеральный директор УПП Виктор Зюзин (на предприятии он трудится 43 года, из них 36 лет в должности руководителя). - С нашим участием возводился не только весь жилой сектор, но и завод «Саянскхимпласт», птицефабрика «Саянский бройлер», а также Ново-Зиминская ТЭЦ.

Водитель погрузчика В.С. Шайкин. Фото: Снежанна БЕЛОВА

Для строителей - истинное удовлетворение жить в созданном ими городе, видеть, как он развивается, и помогать в этом. Так, один из самых ярких и масштабных проектов, реализованных в Саянске за последнее время, - современная трехэтажная Детская школа искусств. Это строительство тоже не обошлось без материалов, изготовленных Управлением промышленных предприятий.

Генеральный директор ООО «УПП» Виктор Петрович Зюзин. Фото: Снежанна БЕЛОВА

- Видели, какая красота получилась? Теперь там в художественном отделении учится моя внучка, - улыбается Виктор Зюзин.

Предприятие давно вышло за пределы родного населенного пункта. Материалы поставляются на все стройки в радиусе 140 километров: в Зиминский, Нукутский, Куйтунский, Балаганский районы, иногда в Нижнеудинск. И, конечно, в Тулун, который восстанавливается после разрушительного наводнения 2019 года. Там саянский бетон использовали для возведения школы.

Дробильно-сортировочная установка. Фото: Снежанна БЕЛОВА

- В прошлом году также помогали построить большую школу в Куйтуне, сейчас создаем учебное заведение в Зиме и новый четырехэтажный дом в Заларях, - перечисляет генеральный директор УПП. - А у нас, в Саянске, тесно сотрудничаем с химическим предприятием: помогали строить дополнительные скважины для добычи соли, изготовили 16-метровые сваи для нового завода силикатного кирпича, готовимся к поставке туда бетона. Коллектив работает, что называется, с огоньком. Цель - только вперед!

Бригада формовочного цеха - Д.Н. Ступин, К.А. Пивненко, Д.Н. Шалаев. Фото: Снежанна БЕЛОВА

на предприятии трудится около 100 человек - это сварщики, формовщики, механизаторы, водители и другие специалисты. Штат полностью укомплектован, текучки нет, разве что нескольких сварщиков приняли бы в команду. Те, кто приходят, остаются здесь на долгие годы. Например, один из лучших экскаваторщиков, Валерий Лавренчук, работает на УПП уже 45 лет! Начальник бетонного цеха Анатолий Боровик - 38 лет, начальник производства нерудных материалов Владимир Золотухин - больше 20 лет.

Машинист экскаватора В.П. Лавренчук. Фото: Снежанна БЕЛОВА

Предприятие огромное, но работает слаженно, как единый механизм. В его структуре три завода: бетонный, деревоперерабатывающий и железобетонных изделий, а также производство нерудных материалов. И на каждом множество этапов.

Бригада ДСУ Фото: Снежанна БЕЛОВА

Взять хотя бы производство железобетонных изделий. Все начинается с карьера на дне реки, где снимается верхний слой почвы (вскрыши), а затем мощный корабль (земснаряд) добывает с глубины 9 - 10 метров чистую песчано-гравийную смесь. На самосвалах ее увозят на перерабатывающий цех, там дробят, пересеивают и получают щебенку. Из нее затем делается гравий и бетонный песок - это сырье для будущего бетона и конструкций. С завода готовый материал или изделия отправляют прямиком на стройки. Вот такая длинная цепочка.

Бригада земснаряда по добыче ПГС - начальник ПНМ В.А. Золотухин (в центре), Р.Н. Беломестных и А.В. Литовченко. Фото: Снежанна БЕЛОВА

- За качеством получаемой продукции тщательно следим, проходим все необходимые процедуры лицензирования и сертификации, - подчеркивает Виктор Зюзин.