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Общество25 августа 2021 3:00

Саянск вырос среди тайги, и в этом наша заслуга

Управление промышленных предприятий более полувека снабжает сибиряков стройматериалами
Снежанна БЕЛОВА
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Управление ООО «УПП»

Управление ООО «УПП»

Фото: Снежанна БЕЛОВА

Таежный Саянск, в отличие от многих городов российской глубинки, никогда не видал бараков, его изначально застраивали аккуратными многоэтажками. Железобетон, кирпич и другие материалы для возведения домов, школ, детсадов, больниц, дорог и тогда, в далеком 1970-м, и сейчас неизменно поставляет Управление промышленных предприятий Иркутской области.

Начальник формовочного цеха В.В. Бондаренко и генеральный директор ООО «УПП» В.П. Зюзин.

Начальник формовочного цеха В.В. Бондаренко и генеральный директор ООО «УПП» В.П. Зюзин.

Фото: Снежанна БЕЛОВА

- Когда здесь кипела комсомольская стройка, мы поставляли очень много железобетона - до 60 тысяч кубометров в год, - вспоминает генеральный директор УПП Виктор Зюзин (на предприятии он трудится 43 года, из них 36 лет в должности руководителя). - С нашим участием возводился не только весь жилой сектор, но и завод «Саянскхимпласт», птицефабрика «Саянский бройлер», а также Ново-Зиминская ТЭЦ.

Водитель погрузчика В.С. Шайкин.

Водитель погрузчика В.С. Шайкин.

Фото: Снежанна БЕЛОВА

Для строителей - истинное удовлетворение жить в созданном ими городе, видеть, как он развивается, и помогать в этом. Так, один из самых ярких и масштабных проектов, реализованных в Саянске за последнее время, - современная трехэтажная Детская школа искусств. Это строительство тоже не обошлось без материалов, изготовленных Управлением промышленных предприятий.

Генеральный директор ООО «УПП» Виктор Петрович Зюзин.

Генеральный директор ООО «УПП» Виктор Петрович Зюзин.

Фото: Снежанна БЕЛОВА

- Видели, какая красота получилась? Теперь там в художественном отделении учится моя внучка, - улыбается Виктор Зюзин.

Предприятие давно вышло за пределы родного населенного пункта. Материалы поставляются на все стройки в радиусе 140 километров: в Зиминский, Нукутский, Куйтунский, Балаганский районы, иногда в Нижнеудинск. И, конечно, в Тулун, который восстанавливается после разрушительного наводнения 2019 года. Там саянский бетон использовали для возведения школы.

Дробильно-сортировочная установка.

Дробильно-сортировочная установка.

Фото: Снежанна БЕЛОВА

- В прошлом году также помогали построить большую школу в Куйтуне, сейчас создаем учебное заведение в Зиме и новый четырехэтажный дом в Заларях, - перечисляет генеральный директор УПП. - А у нас, в Саянске, тесно сотрудничаем с химическим предприятием: помогали строить дополнительные скважины для добычи соли, изготовили 16-метровые сваи для нового завода силикатного кирпича, готовимся к поставке туда бетона. Коллектив работает, что называется, с огоньком. Цель - только вперед!

Бригада формовочного цеха - Д.Н. Ступин, К.А. Пивненко, Д.Н. Шалаев.

Бригада формовочного цеха - Д.Н. Ступин, К.А. Пивненко, Д.Н. Шалаев.

Фото: Снежанна БЕЛОВА

на предприятии трудится около 100 человек - это сварщики, формовщики, механизаторы, водители и другие специалисты. Штат полностью укомплектован, текучки нет, разве что нескольких сварщиков приняли бы в команду. Те, кто приходят, остаются здесь на долгие годы. Например, один из лучших экскаваторщиков, Валерий Лавренчук, работает на УПП уже 45 лет! Начальник бетонного цеха Анатолий Боровик - 38 лет, начальник производства нерудных материалов Владимир Золотухин - больше 20 лет.

Машинист экскаватора В.П. Лавренчук.

Машинист экскаватора В.П. Лавренчук.

Фото: Снежанна БЕЛОВА

Предприятие огромное, но работает слаженно, как единый механизм. В его структуре три завода: бетонный, деревоперерабатывающий и железобетонных изделий, а также производство нерудных материалов. И на каждом множество этапов.

Бригада ДСУ

Бригада ДСУ

Фото: Снежанна БЕЛОВА

Взять хотя бы производство железобетонных изделий. Все начинается с карьера на дне реки, где снимается верхний слой почвы (вскрыши), а затем мощный корабль (земснаряд) добывает с глубины 9 - 10 метров чистую песчано-гравийную смесь. На самосвалах ее увозят на перерабатывающий цех, там дробят, пересеивают и получают щебенку. Из нее затем делается гравий и бетонный песок - это сырье для будущего бетона и конструкций. С завода готовый материал или изделия отправляют прямиком на стройки. Вот такая длинная цепочка.

Бригада земснаряда по добыче ПГС - начальник ПНМ В.А. Золотухин (в центре), Р.Н. Беломестных и А.В. Литовченко.

Бригада земснаряда по добыче ПГС - начальник ПНМ В.А. Золотухин (в центре), Р.Н. Беломестных и А.В. Литовченко.

Фото: Снежанна БЕЛОВА

- За качеством получаемой продукции тщательно следим, проходим все необходимые процедуры лицензирования и сертификации, - подчеркивает Виктор Зюзин.

БИЗНЕС-ПРЕССКак живет Сибирь