Феи в белых халатах 2021: подводим итоги конкурса самых обаятельных врачей и медсестер Иркутской области. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

«КП — Иркутск» подводит итоги конкурса «Феи в белых халатах» -2021, который прошел среди врачей и медицинских сестер Приангарья. Он проходил параллельно с продолжающимся и сейчас профессиональным проектом «Клиника года», который мы организовали совместно с Минздравом региона. Нам очень хотелось, чтобы о медработниках – врачах, медсестрах, фельдшерах и всех-всех, кто работает в медицине, – узнали все! Десятки представительниц этой сложной и ответственной профессии прислали в редакцию или разместили на странице конкурса свои фото и небольшие рассказы о себе. При этом каждая из этих самоотверженных женщин продолжала принимать пациентов, экстренно, круглосуточно – так, как требовали условия и жизнь. Благодарим каждую – все они достойны.

Голосование длилось с 14 апреля по 1 августа. Перед читателями стояла нелегкая задача – назвать имена тех, кто станет победителями. Ведь достойны все! Голосовали городами и поселками, целыми коллективами: коллеги- медицинские работники, пациенты, представители других профессий, юные иркутяне, которые только задумываются выборе своего жизненного пути и подумывают идти в медицину. Тысячи жителей региона приняли участие в голосовании и вместе с голосами отдавали нашим медработникам и частичку своего сердца, говоря им «Спасибо!».

-Они все замечательные! И умные, и добрые, и отзывчивые, и профессионалы, - писали знающие их люди.

Наверняка, мы еще услышим имена этих врачей и медсестер, увидим на фото их улыбки и добрые взгляды, прочтем истории о буднях медицины, ведь на страницах иркутской «Комсомолки» постоянно публикуются новости о том, как наши доктора спасают пациентов.

А встреча с победителями проекта состоится уже в пятницу, 27 августа. О наших участниках мы опубликуем итоговую статью на сайте, а наш фотокорреспондент сделает фото призеров. Кроме того, победитель конкурса станет героем одной из программ на радио «Комсомольская правда» (91,5 FM). Свои подарки будут у спонсора фотоконкурса «Феи в белых халатах» — магазина медицинской одежды «ГлавВрач».