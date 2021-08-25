Ждать ли в Иркутске в сентябре жару, как сейчас на Урале, рассказали синоптики Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Ждать ли в Иркутске в сентябре жару, как сейчас на Урале? Сейчас на Волге и в Екатеринбурге пекло, захватило оно и Западную Сибирь. А в Иркутске сейчас народ на работу ходит в куртках и легких осенних пальто. Зябко. Докатится ли до нас невероятная жара и какой будет погода на сентябрь в Иркутске 2021?

- Жара - это вряд ли, а вот бабье лето точно будет, - поделилась предварительным прогнозом погоды на сентябрь в Иркутске синоптик регионального гидрометцентра Виктория Новосельцева. - В начале сентября днем ждем температуру +20...+25 днем. Утром, конечно, уже прохладно.

Но все-таки главное - ясные и солнечные дни продолжатся, хотя, конечно, и не очень надолго. Уже по традиции после 10 сентября стоит ждать осень. Кстати, по расчетам синоптиков, она "официально" наступает на юге области именно в это время.

- Увы, но пока что можно сказать - холода в Иркутск опоздать не должны, придут вовремя, - улыбается Виктория Новосельцева. - Уже во второй декаде, после 10 сентября, резко похолодает и температура снизится до +13...+17.

Осень, как и весна у нас очень стремительные. В один сентябрь укладываются и ранняя осень, и такая осень как в октябре в центре России, и начало поздней осени, когда уже снег пробрасывает. Каждый период длится дней десять. В конце сентября погода в Иркутске в 2021 году обещает не нарушать традиций. Закончится месяц холодами, когда на улице 0...+5, и это днем. Ничего необычного.

Плюс нам обещают моросящие дожди - часто и очень часто, сначала, соответственно теплые, потом холодные, а в конце месяца уже с мокрым снегом. . Все-таки это прогноз погоды на сентябрь в Иркутске, а не на июль...

Такова погода на сентябрь 2020 в Иркутске.