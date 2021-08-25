Эксперты рассказали, в каких сферах выросли предложения по зарплатам в Иркутске. Фото: Иван ВИСЛОВ

Зарплаты остановились. Такой вывод можно сделать, изучая данные аналитиков службы поиска работы HeadHanter. В среднем за полгода предложения выросли всего на 312 рублей в месяц. Если сравнивать с ситуацией во всей России, то тут рост есть, и он ощутимый - сразу на 4 тысячи. С другой стороны, средние данные - они средние и есть. В разных сферах ситуация разная, как разная и конкуренция. Тем более, что уровень зарплат, которые предлагают владельцы бизнеса, в Иркутской области самый высокий в Сибири.

Если брать в среднем по стране, то наиболее серьезно подняли с начала года зарплатную планку в медицине и фармации - здесь сделали прибавку к получке сразу в 13, 5 тысяч рублей, предложения повысились до 50, 3 тысяч рублей. Упали доходы на госслужбе - на 2 тысячи, до 49, 1 тысяч рублей ( конечно, в среднем).

Кому в Иркутске готовы платить больше, а кому - меньше

-Наиболее высокую заработную плату в регионе предлагают представителям сферы «Добыча сырья» (в среднем, 74 406 рублей), а наиболее низкую – представителям сферы «Искусство, развлечения, масс-медиа» (38 367 рублей), - уточняют аналитики.

При этом добавим, что на одну вакансию на золотодобыче и в нефтянке претендует лишь два соискателя, тогда как на каждое относительно малооплачиваемое место в журналистике и сфере культуры и досуга приходит в среднем по 5, 6 резюме. причина в том, что рабочих мест в этой сфере в Иркутске в целом меньше, чем тех, кто ежегодно заканчивает профильные факультеты - журналистики и пиара. Больше конкуренция только среди выпускников вузов и студентов, которых без опыта, с сугубо теоретическими знаниями, на работу особо не берут. Кстати, тройку "призеров" среди тех, кому трудно найти место, замыкают топ-менеджеры. На каждую позицию претендуют по 5 потенциальных директоров компаний и руководителей направлений. Но тут как раз все понятно - никто из них не хочет "работать в поле" и тем самым "понижать статус", а начальников много не нужно.

Больше всего выросли предложения зарплат для всевозможных коучей и консультантов, сразу на 8, 9 тысяч рублей. Им готовы платить 50, 1 тысячу в месяц. На втором месте по росту зарплат - специалисты по монтажу и обслуживанию различного оборудования, их услуги нужны всем и доходы с начала года поднялись на 7, 5 тысяч рублей, до 51, 6 тысяч рублей. "Бронза" - у водителей, возможный доход - 56, 5 тысяч рублей. Упали на 19, 1 тысячу рублей, до 38, 5 тысяч рублей, цифры в вакансиях на госслужбу. И сейчас по небольшому размеру будущей зарплаты вновь принятые в этой сфере конкурируют с журналистами, у которых, правда, и перспектив ее роста немного. Уменьшился размер доходов в спортклубах и фитнесе.