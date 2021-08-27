Чтобы "удочерить" выброшенную на улицу кошку, семья из Швейцарии приехала в Иркутск

Теперь Изабель будет жить в Швейцарии. Фото: предоставлено Анастасией Илдиз.

Кататься на горных лыжах не будет, а вот есть швейцарский сыр вполне себе сможет теперь кошка Изабель из иркутского приюта «Томасина». Эта маленькая пушистая красотка, которой от роду всего полгода, еще пару месяцев назад замерзала и голодала, бродя по городским улицам, а теперь, словно светская львица переезжает жить в Европу. Из приюта пушистика забирает молодая семейная пара из Швейцарии Оксана и Мирослав Борер.

- Оксана сама - иркутянка, но переехала к мужу в Швейцарию, - рассказывает корреспонденту «КП»-«Иркутск» хозяйка приюта Анастасия Илдиз. – Там они захотели завести себе кошечку. Но найти подходящий вариант не смогли. В приюте им предложили ждать около полугода. Тогда Оксана нашла нашу страницу в соцсетях. Они с мужем начали выбирать и им понравился один из наших котенков.

Новые хозяева нашли кошку через соцсети. Предоставлено Анастасией Илдиз.

Выбор русско-швейцарской семьи пал вроде бы ни на чем не примечательную кошечку с тяжелой судьбой. В начале лета волонтеры приюта нашли ее продрогшей у магазина на одной из улиц поселка Пивовариха. Скорее всего, с ней произошел классический случай, как и у двухсот питомцев приюта. Ее просто выкинули хозяева.

Теперь Изабель, кстати это имя ей придумали новые хозяева, во всю готовится к переезду в страну самых точных часов и самого вкусного сыра. Все необходимые прививки ей уже поставили. Осталось оформить разрешение на выезд из страны в ветклинике, и уже 31 августа, Изабель будет любоваться видами реки Аре, на которой находится Берн.

Предоставлено Анастасией Илдиз.

Кстати, Изабель, не единственный питомец иркутского приюта, котороый так удачно меняет прописку. По словам Анастасии Илдиз, из приюта кошки уже переезжали на ПМЖ в Голландию и Германию.