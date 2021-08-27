Домашку не списать: первоклашка из сибирского села стал единственным учеником в классе

Дима станет единственным первоклассником в своей школе. Фото: предоставлено Татьяной Валеевой

Торжественная линейка 1 сентября памятное событие для любого первоклашки. Знакомство с первым учителем, новыми друзьями… А вот у 7-летнего Димы Валеева из села Большой Кашелак Куйтунского района первый в жизни учебный день будет не таким как у всех. Мальчик - единственный первоклассник на всю деревню!

- Дима пока не понимает того, что он один на весь первый класс, - рассказывает «Комсомолке» мама ребенка Татьяна Валеева. – Если честно, я немного переживаю за него, думаю, что ему будет скучно. Он у меня очень активный и общительный.

Как же будет проходить сама линейка? На ней соберутся все ученики сельской школы. А это всего 7 человек. Дима, как и полагается, будет звонить в колокольчик. Правда, не сидя на руках у выпускника. Потому что школа, в которую он идет, начальная. С 5-го класса учеников возят в соседний поселок.

Идти в школу первоклашка не боится, ведь там уже учится его старший брат Артем. В этом году мальчик пойдет во второй класс. Братишки уже обсуждают между собой, как будут вместе добираться до школы и играть на переменах.

- У нас только начальные классы, - рассказывает учитель Инна Дьяченко. – На всех два педагога. Каждый из них занимается с несколькими учениками разных возрастов.

Трудно в том, что для одного учебного дня нужно написать планы для каждого класса, даже если в нем учатся 1-2 человека. На уроках дети помогают друг другу, что-то объясняют, подсказывают. Например, пока я изучаю с первоклассником новую тему, остальные ребята занимаются самостоятельно. К тому же повторение тем для ребят постарше будет не лишним.

Словом, Димке, не смотря на его статус единственного первоклашки скучать не сильно придется. Ведь рядом будут другие дети, еще шесть ребятишек. Школа в Большом Кашелаке одноэтажная деревянная, но в ней есть классы, столовая, спортзал. В прошлом году в здании школы сделали туалет, и теперь детям не нужно ходить на улицу зимой. И даже готовые горячие обеды сюда для ребятни на школьном автобусе из соседнего поселка. Спросите, а физкультура? И она будет! Уроки когда тепло проходят на улице, прямо во дворе, а зимой дети катаются на лыжах в лесочке неподалеку.

Ну а Дима Валеев уже строит планы на очень далекое будущее. У мальчика уже есть мечта. Он, как и его отец, хочет стать трактористом на сельскохозяйственном предприятии.