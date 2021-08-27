Метеорологи рассказали, долго ли простоит в Иркутске летняя жара. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Иркутяне рады - наконец-то привычное ясное голубое небо, солнце светит. Пусть утром не жарко, но днем-то одно удовольствие пройтись по улицам, съездить на дачу или за город. Поэтому вопрос, какой будет погода в выходные 28-29 августа и в начале рабочей недели, никого не оставляет равнодушным. Что говорят синоптики?

- В Иркутске переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный ночью 3-8 м/с, днем 5-10 м/с, температура ночью +7,+9, днем +23...+25, - сообщает Иркутский гидрометцентр прогноз на 28 августа, субботу и на выходные.

Такая погода ожидается 28 августа по всей территории региона. А вот в воскресенье возможны небольшие дожди. Особенно в горах Восточного Саяна ( внимание туристам!). Но, тем не менее, не просто тепло, а даже жарко. в Иркутске столбик термометра может подняться до +25...+28. Настоящее лето, если не брать в расчет утреннюю прохладу.

По предварительным прогнозам, летняя жара задержится в Иркутске и в начале следующей недели. Только к четвергу, 2 сентября, погода может испортиться ( надеемся, ненадолго). Вполне возможен уже серьезный дождь и похолодание до +18.

Ну это же осень, разведете руками вы и будете правы. Относительно предстоящей недели мы еще увидим, как все сложится, а пока вооружаемся благоприятным прогнозом погоды на выходные 28-29 августа и планируем, как провести последние дни официального лета.