Почему девятиклассники Иркутска уходят из школ в колледжи, выясняла КП. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Раньше говорили, что экзамены сильно нервируют школьников и вообще это лотерея, к знаниям отношения не имеет. Потом начали говорить о выпускниках без знаний, но с тестами в кармане. Тем временем цены за год обучения в вузе закрепились на сумме в районе 100 и более тысяч в год, сразу отсекая небогатых и приезжих, а поступить на бюджет стало еще тем квестом. Девятиклассники устремились в колледжи. Тут можно не сдавать ЕГЭ и вообще много плюсов. А год учебы – в 2 раза дешевле. И в хорошие колледжи Иркутска 2021 конкурс как в вуз на престижную профессию - 10 человек на место. в ситуации разбиралась КП-Иркутск.

10 человек на место в колледжи Иркутска 2021 – не предел

- Дочка окончила 9 классов, и мы решили, что платное обучение в вузе не потянем, на ее специальность одни отличники поступают, да там и мест на бюджет нет почти, - рассказывают иркутяне Осиповы. – Она юристом хочет стать. Но год обучения на юрфаке стоит больше сотни тысяч в год. Это нам потребуется почти полмиллиона, чтобы за нее заплатить! А где их взять?

Лена с мамой все же нашли колледж в городе, где можно получить диплом по «праву» за три года после 9 класса. Удалось попасть на бюджет – проходной балл в 4,1 в аттестате она преодолела. Куда дальше с таким дипломом? Сама она хочет учиться дальше и поступать-таки в вуз. Но как сложится жизнь, никому не известно.

- Возможно, так мы повторяем общемировой тренд – получение конкретной практической профессии, - считает председатель приемной комиссии БГУ Ольга Пензина. – Ведь через три года наши 9-классники будут уже взрослыми, самостоятельными, смогут зарабатывать.

На первом месте по популярности у отличников все три имеющихся в городе медицинских колледжа. Тут – понятное дело. Профессия врача очень престижна. Многие хотят стать фельдшерами и медсестрами, некоторые надеются, закончив, все же попасть на бюджет в мед. И здесь балл растет ежегодно. В 2020 году проходной балл на бюджет достиг в 4,5- 4,7. В этом году только в базовом медколледже на 25 бюджетных мест приняли 16 круглых отличниц, которые решили не рисковать. У остальных – по одной четверке.

- Я думаю, те дети, которые хорошо учатся, уходят по одной причине – опасаются не пройти в вуз на бюджет, - считает директор иркутской школы №35 Татьяна Большедворская. – В колледж на бесплатное обучение попасть проще. Например, у нас одна девятиклассница с исключительно хорошими оценками ушла в медучилище, еще двое – в педучилище. Если захотят, они смогут потом учиться дальше.

По количеству хорошистов и отличников с медицинскими колледжами может соперничать экономический колледж. Конкурс здесь 10-15 человек на бесплатное обучение после 9 класса, а проходной балл от 4,7. По среднему баллу в свидетельстве с ними могут посоревноваться два техникума, где готовят юристов, и педколледж, где за место воюют тоже в основном отличники. Впрочем, и в авиационном колледже средний балл, принятых на обучение, как после 11 класса, так и после 9, зашкаливает за 4,2.

Конкурс поменьше – в учебных заведениях для рабочих высокого класса

Да, в колледжи Иркутска, где готовят сантехников, отделочников, сварщиков, слесарей и ремонтников, и в 2021 году проходной балл пониже. Берут и с 3,4 – 3,8 баллами в свидетельстве и аттестате. Но вовсе не потому, что здесь нет отбора. Просто парни-практики, как правило, не имеют высоких оценок по основным школьным предметам. Но желающих обучаться от этого не меньше. И есть профессии, где конкурс зашкаливает.

- Сейчас пандемия, кризис, - мы разговорились со школьной учительницей Марией Андреевной, которая в этом году как раз выпустила 9-ый в одной из школ города. –Все боятся остаться без работы. Кроме того, семьи знают, что в вузах мало бесплатных мест, а стоимость обучения зашкаливает. А в училище все же попасть проще. Да и на платном вдвое дешевле. Потом ведь сегодняшние выпускники хотят иметь достойную зарплату, и как можно раньше. Достаток есть далеко не во всех семьях, люди живут по-разному. А ЕГЭ на самом деле не так уж и боятся, к нему просто надо целенаправленно готовиться.

Вот и результат. Можно удивиться, но, например, чтобы пройти на «пекарское дело» или стать поваром-кондитером, тоже необходимы твердые знания. В первом случае в этом году поступили с 4,95-4,25, а во втором – 4,63 – 3,76. Обучающиеся на продавцов в школе, как правило, получают оценки пониже. Равно как и чистые «аграрии», собирающиеся в техникум по профилю. Но это уже скорее исключение, чем правило. Таким оказался прием в колледжи Иркутска 2021. Вряд ли в 2022 году ситуация сильно изменится. Увидим!