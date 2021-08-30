Синоптики рассказали, ждать ли дождя 1 сентября в Иркутске Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Кому же не хочется продлить уходящее лето и наверстать теплые деньки, которые за последние три месяца мы провели на работе. Синоптики спешат обрадовать, осень в этом году придет в Иркутск не строго по расписанию. И на 1 сентября нам дают оптимистичный прогноз. Хорошая погода на 1 сентября 2021 в Иркутске гарантирована.

- В первый день осени в городе будет отличная погода, - рассказывает корреспонденту "КП"-"Иркутск" начальник отдела метеопрогнозов иркутского Гидрометцентра Анна Бабанова. – Утром около +9, +11 градусов. Зато днем столбик термометера поднимется до +24, +26. Дождя и ветра не прогнозируем. Осадки ожидаются только на западе региона. А в Иркутске будет припекать солнце.

Такая погода на 1 сентября 2021 в Иркутске. Так что, в День знаний, собирая свое чадо в школу, надевать куртку поверх выглаженного пиджака и брать на линейку зонтик точно не надо. Впрочем, он пригодится вам и вашим детям на следующий день. Уже 2 сентября небо над Иркутском вновь затянут тучи.

- Пройдет небольшой дождь, - продолжает Анна Бабанова. – Кроме этого, заметно похолодает. 2 и 3 сентября ожидаем всего около +12, +17 градусов.

Но даже после этого, осень пока не вступит в свои права. Уже к выходным синоптики обещают очередное потепление. В субботу и воскресенье без осадков, солнце пригреет до +20.