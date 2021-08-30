Майнинг, как саранча, «сжирает» электросети в садоводствах и поселках под Иркутском

На прошлой неделе на встречу с жителями в поселок Молодежный Иркутского района приехали энергетики. Майнеры, зная, что прибудут нежеланные гости (представители «Иркутскэнергосбыта», как положено, распространили информацию о предстоящем визите, - Прим. Ред.) отключили на несколько часов оборудование. Кругом было непривычно тихо – ни из гаражей, ни из усадеб и строений и даже окраин, - не доносился привычный гул работающих майнинг-ферм.

Сразу скажем, жителей пришло немного.

- Мы боимся, - говорили женщины. – Пожалуйста, только не снимайте наши лица на камеру, иначе, не дай Бог, устроят темную, еще хуже – подожгут дома…

Маскировка высшего уровня

Майнинг в кустах - это не для красного словца. Это реальность. Очень часто для ферм используют какие-то неприглядные участки, на которых стоят гаражи, сараи, разные строения. Они скрыты от посторонних глаз. И опознать их можно только по шуму от работающего оборудования и проводам, тянущимся, как правило, к ближайшей опоре. Но бывают и нестандартные повороты:

- Стоит жуткий гул, висят провода через окно, никаких счетчиков, - даже в водонапорной башне умудрились майнингом заняться, - разводят руками жители Молодежного и показывают энергетикам видео на телефоне. – Мы когда сообщили об этом, в ту же ночь приехали и вывезли все оборудование. Куда? Да на улицу подальше! Там и видеонаблюдение уж установили и сигнализацию.

Люди перечисляют адреса и загибают пальцы. Когда загибать стало больше нечего, вспомнили историю с местным ботаническим садом. Раньше там выращивали декоративные кустарники сотрудники аграрного вуза, который находится неподалеку, да потом забросили. Когда туда пришли местные садоводы, чтобы посмотреть, что еще осталось, увидели… провода.

Оплатите потери и, извините, у вас снова отключат свет

По словам жителей, на собраниях и в общих чатах с администрацией поселка и местными коммунальными службами ходят разговоры, что в конце года необходимо оплатить потери электроэнергии за тех, у кого не установлены счетчики. Это вызывает возмущения, ведь всем известно, что в поселке много майнинговых производств. К слову, одно такое потребляет столько энергоресурсов сколько 35 домов вместе взятых.

- В настоящее время по ТСН «Молодежный» мы видим резкое увеличение потребления электроэнергии, - добавляет заместитель директора по работе с бытовыми потребителями «Иркутскэнергосбыта» Наталья Соковикова. – Если сравнить с 2017 годом, то почти в 2 раза. То есть если четыре года назад весь поселок потребил за 7 месяцев 27 млн кВт⋅ч, то в этом - 52 млн. При этом количество домов-то в два раза не увеличилось. Поэтому мы и проводим рейды, встречи с жителями. Как гарантирующего поставщика электроэнергии в Иркутской области нас волнует, почему так происходит.

Кстати, те жители, кто пришли на встречу, перешли на прямые расчеты с «Иркутскэнергосбытом». Так они считают надежнее. Каждый месяц по счетчику оплачивают за ресурс «по факту». И тем обиднее, когда происходят… перебои с электричеством. Это вызывает у людей еще большую тревогу. Молодежный – поселок современный, большинство живут в коттеджах с электрическим отоплением.

- Зимой иной раз как «вышибет», - сетуют. - А у нас в большие дома, живем семьями. Пожилые родители, дети, внуки малые… Приходится бегать, придумывать, как дом отапливать, да еще в мороз.

То микроволновку не включишь толком, то телевизор «гаснет», или от чайника происходит «перезагрузка». Сеть не справляется даже с простой бытовой техников. А еще здесь боятся пожаров, ведь каждый вложил много сил и средств, чтобы построить свои усадьбы. Нынешней зимой сгорели несколько домов. Говорят те, в которых «работали» майнеры. Сети в мороз сверхнагрузку не выдерживали.

Сети для садоводств, а тариф сельский – самый дешевый в стране

- Раньше на месте нашего поселка было поле, потом его стали обживать, строиться, садоводства в округе тоже разрастались, - рассказывают старожилы. – Многие приехали сюда в 1990-е. Сами дороги делали, воду проводили, устанавливали столбы. А, получается, пришли сюда люди, которым пользуются этим всем сейчас ради прибыли и, тем самым, разрушают, оставляя нас ни с чем.

- Сети, которые изначально строили в садоводствах, небольших поселках, действительно, не рассчитаны на промышленные объемы, а майнинг с этим сопоставим, - поясняют энергетики. – Они рассчитаны на то, чтобы семья утром встала, включила чайник, печку, телевизор… на ночь все выключается. Майнинг же предполагает, что энергия черпается круглосуточно в огромных объемах. Ни одна сеть долго этого не выдержит, если оборудование не было рассчитано на большую нагрузку. От действий нелегалов страдают добросовестные потребители: из-за повышенной нагрузки страдает не только качество электроэнергии, но и растет количество аварий, отключений.

Согласно проведенному анализу даже в этом отдельно взятом поселке под Иркутском 25% от всего расхода электроэнергии потребляют майнинговые фермы. И такая ситуация не уникальна, она характерна для всего региона, а особенно Иркутского района.

Почему Иркутская область привлекает майнеров? Именно здесь много дельцов, которые по сути занимаются бизнесом – добывают криптовалюту с помощью сложной системы из очень мощных асиков . Ответ, конечно, прост. В Приангарье самая дешевая электроэнергия для населения в России. После последней индексации, с 1 июля 2021 года, для городского населения установлен тариф 1,23 рубля за кВт.ч, для сельского вовсе - 0,861 рубля. При коммерческом тарифе в 3 рубля. Но зачем его платить, если можно воспользоваться лазейкой, ведь никаких законов, регулирующих майнинговую деятельность не принято ни на федеральном, ни на региональном уровнях.

Идут суды, но нужны перемены в законодательстве

- Только с начала года в области выявлено 500 случаев с подозрением на то, что по тарифу для населения используют электроэнергию для добычи криптовалюты, - рассказывает заместитель директора по работе с бытовыми потребителями «Иркутскэнергосбыта» Наталья Соковикова. – Мы видим, что они очень активизировались и вероятно это связано с «закрытием» Китая. Сейчас в судах рассматривается десятки дел в отношении нелегальных майнеров. Наши сотрудники с помощью тепловизоров и другого оборудования успешно устанавливают наличие майнинг ферм, анализируют распределение электроэнергии и выявляют очаги потерь, ведут статистику показаний и расхода по каждому потребителю. Все это дает возможность в судах предъявлять майнерам огромные счета на миллионы рублей, и заставлять их переходить на коммерческий тариф. Судебная практика уже хорошая и она не в пользу так называемых предпринимателей, которые и налоги также не платят.

Однако по-настоящему решить проблему можно только на государственном уровне законодательно. И жители того же Молодежного один маленький шаг навстречу этому сделали. Они написали обращение региональной власти и депутатам всех уровней с просьбой решить проблему в их поселке. В письме все чаяния людей на перебои с электроэнергией, на шум от майнинг ферм, опасения за то, что от сетей ничего не останется и они будут восстанавливать за свой счет и т.д.

Что касается тарифов на электроэнергию, то и здесь очевидно, что назрела необходимость перемен. Ведь почему дешевая электроэнергия? Часть расходов за обычных потребителей берет на себя крупный бизнес - промышленные предприятия. Суммы исчисляются миллиардами. И рано или поздно потребление электроэнергии через деятельность майнинговых ферм под видом коммунально-бытовых нужд скажется на стоимости ресурса для населения. В качестве альтернативы законодательными инициативами предлагаются социальная норма и дифференцированный тариф: потребил выше нормы - заплати больше. Такой механизм оплаты электроэнергии действует, кстати, в Бурятии и Красноярском крае. И как показывает практика, 99% потребителям хватает той нормы, которую установили энергетики.

ЗАПИШИТЕ ТЕЛЕФОНЧИК!

Если вы подозреваете, что ваш сосед оборудовал майнинговую ферму, то в ваших интересах сообщить об этом энергетикам. Сделать это можно по телефону 8-800-100-9-777 или по телефону доверия: (3952) 797-537, 792-480, а также в группах компании в социальных сетях «Свет38».