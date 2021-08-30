Где сборы ребенка в школу обходятся дороже - в Иркутске, Красноярске или Улан-Удэ. Вы удивитесь. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Мы сравнили цены, которые фиксирует статистика. Конечно, у каждого мамы с папой свои цифры, но нас интересовали официальные данные, которые можно сравнить при любом раскладе. И...мало сказать, что удивились. Сильно удивились. Ведь по всем правилам, вперед должен был выйти Красноярск или Иркутск. Города побольше.

Тем более, сборы в школу ребятишек в Сибири уже признаны самыми дорогими в стране. Правда, опрос проводили в самых крупных городах, но особо это ничего не меняет – на первое место вырвались соседние Красноярск и Новосибирск. Здесь родители выложили по 9 тысяч рублей, тогда как в богатой Москве – только 8, 7 тысяч рублей.

- Почему так мало?, - возмущенно спросите мы. – Мне вот на покупки для Маши пришлось потратить все 30 тысяч рублей.

Ответ есть. Во-первых, расходы указаны средние. Во-вторых, родители явно считали расходы на ручки и альбомы и форму по минимуму. А все сезонные приобретения вроде обуви, колготок, футболок и джемперов не учитывали. А если сравнить реальные затраты, то ни намного больше.

- Сборы в школу мальчика в среднем по Иркутской области обошлись в 19388,5 рублей, девочки – 24639,3 рублей, - уточняют специалисты Иркутскстата. - Так, форма для мальчика стоит в среднем 14,6 тыс. рублей, для девочки – в 19,9 тыс. рублей. На ранец с канцтоварами пришлось потратить еще 4,8 тыс. рублей.

За год больше всего выросло в цене именно содержимое школьного портфеля – сразу на 8, 9%. Одежда подорожала меньше – на 6%, а обувь – на 4, 9. В Красноярске цены другие , но весьма сходные. А вот в Улан-Удэ...

Средние расходы родителей из Иркутской области оказались чуть выше, чем у семей из Красноярского края. Правда, разница минимальная – 300 рублей, и то за счет более дорогих ботинок для мальчика. А вот бюджет на эти цели в Бурятии ощутимо больше, причем – по всем параметрам. Похоже, соседям выгоднее ездить на шопинг в Иркутск Но это в целом. Кстати, самый дорогой ранец ( и все его содержимое) – все же в Красноярске.