Кузьма Алдаров: Поддерживая фермеров, сохраняем деревни

Кузьма Алдаров подчеркнул, что необходимо больше внимания уделять начинающим фермерам. Фото: Александр МЕДВЕДЕВ

Как неустойчивая погода повлияла на урожай, развивается ли сибирская глубинка, и насколько Приангарье обеспечено продуктами. Эти и другие темы мы обсудили с заместителем председателя Заксобрания региона, руководителем фракции «Единая Россия» в областном парламенте Кузьмой Алдаровым в программе «Картина недели» на радио «Комсомольская правда» в Иркутске (91,5 FM).

- Лето было удачным для наших сельхозпроизводителей, - рассказал Кузьма Алдаров. – Особенно для хлеборобов, потому как почва была довольно влажной в мае и июне, что дало возможность взойти посевам. Поэтому мы ожидаем хороший урожай, радуются и животноводы – много травы. Однако во время уборочной излишне увлажненная почва, напротив, мешает. Возникают сложности на некоторых территориях. Кроме того, особенность этого сезона, что посевная началась на две недели позже, соответственно, и урожай соберем позже.

Кузьма Алдаров добавил, что в этом году минсельхоз России поставил задачу нашим аграриям увеличить производства зерна на 35 тысяч тонн к уровню 2020 года и произвести не менее 900 тысяч тонн зерновых.

- Объемы производства сельского хозяйства значительно выросли за последние годы, - сказал замсекретаря Иркутского регионального отделения «Единой России». – Об этом сказал и президент страны Владимир Путин, отметив, что в прошлом году сельское хозяйство заработало на экспорте рекордную цифру – 30 миллиардов долларов. Что касается региона, то мы неплохо обеспечены картофелем и другими овощами. Посевные площади оставлены на уровне прошлого года, зато под рапс увеличены на 11%. В целом сельскохозяйственные культуры размещены на площади 718,8 тыс. га, что почти на 13 тыс. га больше.

Сложнее ситуация с зерном, а также с мясом говядины и свинины. Так, из-за нехватки зерна хлебоприемные предприятия вынуждены покупать муку в других регионах. По мнению Кузьмы Алдарова, в Иркутской области развиваются хозяйства, однако объемы государственной поддержке по сравнению с 2019 годом снижены почти на 900 млн рублей. Во многом это связано с пандемией и другими экономическими факторами. В целом же в 2021 году на поддержку сельхозтоваропроизводителей предусмотрено 2,5 млрд рублей, в том числе из областного бюджета – 1,7 млрд рублей, остальные средства из федерального бюджета.

- Несмотря на трудности, крестьяне продолжают работать, - сказал вице-спикер ЗС. – Пользуются хорошими программами по лизингу для начинающих фермеров, и сегодня мы эти направления стараемся держать во внимании, потому как, поддерживая малые хозяйства, сохраняем деревни.

Кроме этого, Кузьма Алдаров рассказал о программе «Комплексное развитие сельских территорий». Недавно Иркутскую область посетила заместитель министра сельского хозяйства России Оксана Лут. И она подчеркнула, что регион лучше всех осваивает эту программу, как в проектировании, так и в и воплощении проектов.

- По этой причине уже на этот год на данную программу будет направлен 1,1 млрд рублей средств регионального бюджета, что вдвое больше, чем было годом ранее, - сказала Оксана Лут.

Программа предусматривает строительство сельских школ, детских садов, объектов культуры, спорта. Кстати, как пояснил Кузьма Алдаров, Оксана Лут посетила Иркутский и Заларинский районы, где активнее всего идет сегодня обновление социальной инфраструктуры. Или хороший пример Куйтунский район, в котором проводится капремонт детского сада, школы, домов культуры.

- Программа хорошая и дальше будем поддерживать, - добавил депутат.

Кузьма Алдаров также сообщил, что единовременные выплаты от государства смогут получить птицеводы на развитие своих предприятий.

Ранее таким инструментом пользовались предприятия, которые занимаются созданием или модернизацией плодохранилищ и овощехранилищ, молочных ферм, селекционно-семеноводческих центров, овцеводческих ферм, – объяснил Кузьма Алдаров. – Теперь такая возможность появится и у тех аграриев, которые развивают племенное птицеводство.

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