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ЗДОРОВЬЕ31 августа 2021 6:17

Заменит ли вакцина от коронавируса прививку от гриппа, рассказали иркутские врачи

Врачи объяснили, когда лучше делать прививки от гриппа в Иркутске в 2021 году
Ольга ЛИПЧИНСКАЯОльга ЛИПЧИНСКАЯ
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Заменит ли вакцина от коронавируса прививку от гриппа, рассказали иркутские врачи.

Заменит ли вакцина от коронавируса прививку от гриппа, рассказали иркутские врачи.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В минувшем году гриппа в Иркутской области не было. Многие гадали, почему – то ли его вытеснил коронавирус, который бушевал в регионе, то ли помогла вакцинация. Но скорее второе. И врачи настаивают - прививки от гриппа в Иркутске в 2021 году делать надо.

- Осенью прошлого года во время подготовки к эпидемии были вакцинированы более 60% населения региона, это позволило остановить заболеваемость гриппом, - сообщает пресс-секретарь Управления Роспотребнадзора по Иркутской области Светлана Каурова. – В других регионах случаи этого заболевания регистрировались.

В 2020 еще не было вакцины от COVID, и около 700 тысяч жителей Иркутска области охотно пришли в поликлиники, чтобы сделать сезонную прививку от гриппа. Ставили в основном надежный отечественный «Совигрипп», именно он обычно приходит по разнарядке для тех, кому положен бесплатно. В этот раз все это нужно повторить.

- В Иркутскую область уже поступило 198 тысяч доз вакцины для взрослого населения и ожидается поставка 275 тысяч доз - для детей, - сообщает пресс-служба правительства Иркутской области. Препарат для вакцинации распределили по медучреждениям. Прививку можно поставить в поликлинике по месту прикрепления.

Сразу возникает много вопросов. Какой вирус идет в регион, кому делать прививку, а кому нет? А что, если только что закончена иммунизация от коронавируса, может она заменить тот укол, что от гриппа? Отвечаем на все по порядку.

- Согласно рекомендациям Всемирной организация здравоохранения в состав противогриппозной вакцины включены штаммы вирусов гриппа: A/Victoria/2570/2019 (H1N1)pdm09, A/Cambodia/e0826360/2020 (H3N2), B/Washington/02/2019, - отмечают в Роспотребнадзоре. - Штаммы вируса гриппа типа А в составе вакцин против гриппа на предстоящий сезон обновлены, штаммы вируса типа В остались без изменений.

Как минимум, это означает, что иммунитет, выработанный после прививки выполненной в 2020 году, не спасает от заболевания в этом сезоне, потому что штаммы новые. Это всем понятно. Кроме того, есть опасность, что грипп и ковид будут ходить одновременно. В этом случае можно заразиться обоими, и вероятность выжить в этом случае сильно падает. А поможет ли вакцина от коронавируса?

- Ни одна вакцина от коронавируса не защитит от гриппа, это совершенно разные инфекции, - объясняет эпидемиолог, ассистент кафедры эпидемиологии и микробиологии ИГМАПО Юрий Лысанов. – Поэтому прививку от гриппа в 2021 году жителям Иркутска и региона надо ставить обязательно. Что касается сроков, то по всем правилам иммунизации, должен пройти месяц после того, как сделали второй компонент. То есть, если вы получили сертификат сейчас, то приходите в поликлинику в конце сентября.

Важно успеть до того времени, как обычно в регион приходит этот вирус. Защита должна быть сформирована у вас до декабря. Эффект после вакцинации наступает через 8-12 дней и сохраняется до 12 месяцев. Научно доказано, что прививка значительно снижает риск заболеваемости гриппом, предупреждает развитие осложнений на 50%, смертельных исходов -на 60- 70%.

Прививки от гриппа в Иркутске 2021 делать уже начали. Еще раз напоминаем - вас ждут в поликлиниках.

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