Копим баллы и выгодно платим за покупки: в универсамах «Удача» в Иркутске появилась бонусная карта «Смайл»

С 1 сентября известная в городе розничная сеть универсамов «Удача» запустила новую программу лояльности «Смайл». Фото компании.

Программа включает выпуск карты «Смайл», которая позволит покупателям универсамов копить бонусы из расчета 5% от стоимости покупки, а накопленными баллами оплачивать выбранные товары.

Максимальный размер оплаты бонусами составит 95% от стоимости покупки. Бонусами нельзя будет оплатить алкоголь, сигареты, товары по акции и товары по фиксированных ценам, где уже заложена большая скидка. Сигареты и алкоголь, по законодательству Российской Федерации, имеют нормативно установленную минимальную розничную цену, стимулирование продаж этих товаров запрещено.

Начисление и списание бонусов осуществляется из расчета 1 бонус = 1 рубль. Количество накопленных и списанных бонусов при использовании карты печатается в чеке.

- В рамках бонусной программы среди владельцев карт будут проводиться розыгрыши, начисляться дополнительные бонусы по условиям проведения различных акций, предоставляться индивидуальные скидки. Бонусами можно доплатить недостающую сумму при использовании подарочных сертификатов «Удачи». Все это удобно и выгодно, - сообщила руководитель отдела маркетинга универсамов «Удача» Ирина Бритова.

Получить новую бонусную карту «Смайл» можно бесплатно, обменяв на существующие дисконтные карты «Удачи». Фото компании.

Получить новую бонусную карту «Смайл» можно бесплатно, обменяв на существующие дисконтные карты «Удачи». Если у покупателя не оказалось дисконтной карты, бонусную «Смайл» он получит в подарок при покупке от 1000 рублей. При желании новую карту можно будет внести в приложение мобильного телефона.

Чтобы новая карта начала работать, ее необходимо активировать. Это можно сделать на сайте «Удачи» или в любом универсаме, заполнив анкету.

Новая бонусная программа «Смайл» позволит индивидуально подойти к каждому покупателю. При этом товары по акциям со скидками могут приобретать в универсамах «Удача» все покупатели, независимо от того, есть у них бонусная карта или нет.

Более подробную информацию о новой программе можно найти на официальном сайте универсамов www.udacha38.ru

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