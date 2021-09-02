Как получить «Пушкинскую карту» и куда бесплатно сходить. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

У тех, кто учится, карманные расходы всегда впритык. И идут они, как правило, «на кафе», гаджеты, модные вещицы. Разумеется, культурное просвещение откладывается на потом. А так хочется сходить в театр на новую постановку, рок-оперу или мюзикл. Или сходит в музей поразглядывать экспонаты, или просто на концерт. Так вот откладывать кровные на это теперь не надо. Школьники и студенты от 14 до 22 лет могут присоединиться к Всероссийскому проекту Пушкинская карта в Иркутске и воспользоваться возможностью бесплатно посетить культурные учреждения.

Что нужно, чтобы получить карту? Зарегистрироваться на сайте «Госуслуги», скачать приложение «Госуслуги. Культура». Там и будет оформлена виртуальная карта. Кто хочет пластиковую, то можно получить ее в отделении «ПочтаБанка».

Баланс карты составляет три тысячи рублей, обналичить их нельзя, только потратить по проекту Пушкинская карта на билеты в кассах музеев, театров, концертных залов, филармоний, консерваторий. Кстати, а в следующем году государство на бесплатную программу даст уже пять тысяч рублей! А воспользоваться ими можно как в Иркутске, так и в любом городе России!

ВАЖНО!

Афиша мероприятий постоянно обновляется на портале «Культура.РФ» www.culture.ru. Так, Иркутской области уже доступно 77 мероприятий.

Вот ближайшие:

Спектакль «Ревизор», Иркутский областной театр юного зрителя им. А. Вампилова, 6 сентября

Концерт-открытие 81-го театрального сезона, Иркутский музыкальный театр, 10 сентября

Спектакль «Зажигаю днем свечу», Черемховский драматический театр имени В. П. Гуркина, 11 сентября

Аудиоспектакль-прогулка «В движении стихий», Иркутский областной театр кукол «Аистёнок», 11 сентября

ЗВОНОК В МИНКУЛЬТ

Проект Пушкинская карта в Иркутске

- Участниками проекта могут стать 360 тысяч человек в нашем регионе и надо отметить, что сотни ребят уже оформили карту, - рассказала министр культуры и архивов Приангарья Олеся Полунина. – А для учреждений это большая ответственность, ведь надо теперь придумывать новые современные проекты, чтобы заинтересовать молодежь.

КОНКРЕТНО

Какие учреждения можно посетить по проекту Пушкинская карта в Иркутске

в Иркутске:

- Академический драматический театр

- Музыкальный театр

- Театр юного зрителя

- Театр Пилигримов

- Театр кукол «Аистенок»

- Иркутская областная филармония

- Областной музей декабристов.

в других городах Приангарья:

- Черемховский драматический театр

- Драматический театр Братска

- Усть-Илимский театр драмы и комедии.