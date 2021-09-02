Как получить «Пушкинскую карту» и куда бесплатно сходить.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
У тех, кто учится, карманные расходы всегда впритык. И идут они, как правило, «на кафе», гаджеты, модные вещицы. Разумеется, культурное просвещение откладывается на потом. А так хочется сходить в театр на новую постановку, рок-оперу или мюзикл. Или сходит в музей поразглядывать экспонаты, или просто на концерт. Так вот откладывать кровные на это теперь не надо. Школьники и студенты от 14 до 22 лет могут присоединиться к Всероссийскому проекту Пушкинская карта в Иркутске и воспользоваться возможностью бесплатно посетить культурные учреждения.
Что нужно, чтобы получить карту? Зарегистрироваться на сайте «Госуслуги», скачать приложение «Госуслуги. Культура». Там и будет оформлена виртуальная карта. Кто хочет пластиковую, то можно получить ее в отделении «ПочтаБанка».
Баланс карты составляет три тысячи рублей, обналичить их нельзя, только потратить по проекту Пушкинская карта на билеты в кассах музеев, театров, концертных залов, филармоний, консерваторий. Кстати, а в следующем году государство на бесплатную программу даст уже пять тысяч рублей! А воспользоваться ими можно как в Иркутске, так и в любом городе России!
ВАЖНО!
Афиша мероприятий постоянно обновляется на портале «Культура.РФ» www.culture.ru. Так, Иркутской области уже доступно 77 мероприятий.
Вот ближайшие:
Спектакль «Ревизор», Иркутский областной театр юного зрителя им. А. Вампилова, 6 сентября
Концерт-открытие 81-го театрального сезона, Иркутский музыкальный театр, 10 сентября
Спектакль «Зажигаю днем свечу», Черемховский драматический театр имени В. П. Гуркина, 11 сентября
Аудиоспектакль-прогулка «В движении стихий», Иркутский областной театр кукол «Аистёнок», 11 сентября
ЗВОНОК В МИНКУЛЬТ
Проект Пушкинская карта в Иркутске
- Участниками проекта могут стать 360 тысяч человек в нашем регионе и надо отметить, что сотни ребят уже оформили карту, - рассказала министр культуры и архивов Приангарья Олеся Полунина. – А для учреждений это большая ответственность, ведь надо теперь придумывать новые современные проекты, чтобы заинтересовать молодежь.
КОНКРЕТНО
Какие учреждения можно посетить по проекту Пушкинская карта в Иркутске
в Иркутске:
- Академический драматический театр
- Музыкальный театр
- Театр юного зрителя
- Театр Пилигримов
- Театр кукол «Аистенок»
- Иркутская областная филармония
- Областной музей декабристов.
в других городах Приангарья:
- Черемховский драматический театр
- Драматический театр Братска
- Усть-Илимский театр драмы и комедии.