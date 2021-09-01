Картошка дороже арбузов. Что происходит с ценами в Иркутске и когда они вернутся в норму. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Скоро свежий урожай. Молодую картошку уже можно купить на рынках. Пока дорого, но и в магазинах цены для тех, у кого нет своей дачи, кусаются – от 40 до 70 рублей. Как обычно, удорожание идет за счет относительного сервиса – корнеплод перед продажей моют. Средняя стоимость, которую указывает статистика – 50 целковых за кило.

Как картошка стала золотой

-Фермеры и сельхозорганизации Приангарья начали реализацию картофеля по цене от 30 до 41 рубля за килограмм, что на 30-50% ниже текущей средней цены, - уточняет региональный минсельхоз. - С увеличением их доли на рынке и при благоприятных погодных условиях для уборки урожая его стоимость к осени стабилизируется.

Ждем, потому что «второй хлеб» даже до летнего «ралли» признан самым подорожавшим продуктом по всей стране. В среднем он обходится на вполовину дороже, чем год назад. В Иркутской области, подсчитали аналитики, подрос в цене на 44%. Космос! Похожая ситуация – и в других сибирских регионах. В прошлом году аграрии, ссылаясь на отъезд гастарбайтеров и цену горючки ( так объясняют ситуацию в Картофельном Союзе России) взвинтили цену.

И многие городские дачники, отказавшиеся от его посадок, наверное, задумались, правильно ли поступили. В год обычный житель Иркутска съедает почти центнер картошки – по последним данным, 93 кило. Это очень много, чуть ли не в 2 раза больше, чем в среднем по стране. А значит, покупать приходится порядком, а платить дорого.

Иркутск держит ценовой удар

Аналитики из агентства FinExpertiza составили картофельный индекс и сравнили, сколько картошки удается жителям разных регионов покупать на зарплату в 2020 году и сейчас.

- Заметнее всего "картофельная" покупательная способность зарплат упала в Калининградской области - на 53,9%, где картошка подорожала на рекордные 134,4%.- отмечают аналитики.

В топ «самых подорожавших» по главному продукту попали сразу несколько регионов Сибири, в том числе Алтайский и Красноярский края и Омская область. И это при том, что два из них, Барнаул и Омск – в главном списке сельскохозяйственных житниц. Все эти регионы также отличились особенно резким ростом цен на картофель.

Только на Чукотке да еще в Магадане на зарплату можно по-прежнему купить практически столько же народного продукта, как и раньше. Хотя Москву с ее 2, 4 тоннами (!!!) корнеплода на зарплату никому, конечно, не обойти.

А что в Приангарье? Иркутск держит ценовой удар. Год назад средняя зарплата в регионе за вычетом налогов была 41, 8 тысяч, сейчас – 44, 6 тысяч. Она повысилась на 6%. Картошка продавалась по 30 рублей, сейчас – по 44 рубля. И рядовой горожанин, который не бьется за урожай на даче, а исправно ходит в магазин, может приобрести на 27% меньше второго продукта, чем раньше. Это, к слову сказать, наименьшее (!!) падение покупательной возможности зарплаты в пересчете на картошку в Сибири.

Но главное что? Главное, что наши аграрии уже начали убирать урожай. В этом году должны засыпать в закрома 350 тонн картошки и обеспечить город. Уж чего-чего, а своего, не китайского и даже не казахского ( завозят и оттуда) продукта нам, по - хорошему, должно хватать. Минсельхоз региона сообщает, что контролирует ситуацию с ценами на борщевой набор, а, значит, и на картошку. Разворачиваются сельхозярмарки.