Пхеньян: новая панорама

Уважаемый товарищ Ким Чен Ын руководил на месте строительством террасного жилого сектора на набережной реки Потхон.

В районах Сонсин, Сонхва, что в одном краю города, и на набережном участке реки Потхон, расположенном в центре города, как грибы после дождя воздвигаются великолепные архитектурные строения.

Сегодня, когда из-за распространения злокачественной эпидемии весь мир оказался в состоянии застоя, оживление в Пхеньяне вливает свежую струю в международное сообщество.

При этом прелюдией послужила церемония начала строительства жилых домов на десять тысяч квартир в городе Пхеньяне, проходившая в марте сего года с участием Председателя государственных дел КНДР Ким Чен Ына в районах Сонсин, Сонхва. В обстановке восторженных возгласов людей было провозглашено начало строительства, была предана гласности картина взрыва, поднявшего ввысь к небу два громадных земляных столба.

Многие «горожане» интернета обратили свои взоры на эту картину. Объектом их большого внимания стала крупная схема общего вида постройки, стоящая фоном за трибуной церемонии начала строительства жилых домов.

Уже с первого взгляда показалось, что будет строиться самобытная и современная улица: прямолинейно протянута широкая шоссейная дорога, по ее обеим сторонам рядами стоят многоэтажные, сверхвысотные строения самобытной формы. Все это образовало своего рода великолепную архитектурную группу. Проекты архитектурных сооружений отличались неповторимостью, асимметричностью, многообразностью, индивидуальностью, тонкостью в пластично-художественном плане. Аналогичная экстерьерная форма строений уже не нуждается в дополнительном объяснении их интерьера.

С тех пор прошло несколько дней. В Пхеньяне было оповещено начало построения самобытного террасного жилого сектора на набережной реки Потхон и была предана гласности схема его общего 2-го вида, что еще больше привлекло к себе внимание людей мира.

Интерес у мировой общественности вызвал больше всего факт, что в самый трудный период Пхеньян решил направить колоссальные государственные силы и большую сумму денег в построение жилых домов.

Капиталовложения в любой стране, естественно, преследуют соответствующую прибыль, но государственная инвестиция в Пхеньяне носит совсем иной характер.

В январе и в начале февраля этого года в Пхеньяне проходили VIII съезд Трудовой партии Кореи и II Пленум ЦК ТПК восьмого созыва. На них было принято постановление - в период пятилетки развития государства в масштабе всей страны с большим размахом развертывать построение жилых домов, и прежде всего воздвигнуть в столице жилые дома на 50 тысяч квартир, для этого каждый год - по 10 тысяч квартир. Тем более вопрос строительства жилых домов подчеркнут как приоритетная политическая задача Трудовой партии Кореи и государства.

Председатель государственных дел Ким Чен Ын в своей речи, произнесенной на церемонии начала построения в городе Пхеньяне жилых домов на 10 тысяч квартир, подчеркнул: построить в Пхеньяне, столице КНДР, жилые дома современной конструкции на 50 тысяч квартир - это дело заветного желания, запланированное ТПК с большим замыслом с целью предоставления жителям столицы более стабильных, цивилизованных условий жизни.

Это крупномасштабное строительство жилых домов будет завершено в этом году. Эти жилые дома, которые, как кажется на первый взгляд, в других странах могли бы стоить сотни тысяч, миллионы долларов по каждой квартире, будут предоставлены горожанам бесплатно.

Бесплатное предоставление народу прекрасных жилых домов, построенных за счет колоссального капиталовложения государства, - вот что оригинальная реальная действительность в Пхеньяне.

Материалы предоставлены КНДР.