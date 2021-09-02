Врачи в Иркутске планируют делать прививки от COVID во время диспансеризации. Как это будет и почему. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Nемпы заражения коронавирусом в Иркутской области практически не снижаются, держатся на уровне 390 новых случаев в сутки. Так, на 2 сентября поставлено еще 385 диагнозов. Число смертей с начала пандемии уже около 5 тысяч человек, при том, что от сопутствующих заболеваний погибли более 400. Смертность – 3,6%. Об этом и о том, как изменяется ситуация с распространением вируса, на депутатском штабе в Законодательном собрании региона рассказал министр здравоохранения Яков Сандаков.

COVID -19 дал Приангарью передышку

Заболевают по-прежнему много. Но тут важно – как болеют, много ли тяжелых случаев. По счастью, ковид дал региону передышку. На утро 2 сентября в госпиталях находилось 2018 пациентов, на амбулаторном лечении – чуть менее 12,4 тысяч.

— Третья волна проходила сложнее, чем первые две, - оценил ситуацию министр здравоохранения региона Яков Сандаков. - С большим количеством тяжелых пациентов. Именно поэтому, по рекомендации московских специалистов, нам пришлось развернуть под госпиталь областную больницу. Как показало время, оно было правильным. Она планировалась на 800 коек, но в пиковое время у нас было занято 650.

Сегодня количество мест для больных коронавирусом пациентов постепенно уменьшается. Также принято решение о выводе из "красной зоны" самого крупного ковидного госпиталя региона - Иркутской областной клинической больницы. Ко 2 сентября там осталось меньше 90 пациентов.

Привитых уже 50%, но это мало

В ближайшее время, во время относительного затишья инфекции, в Иркутской области борьба с ковидом будет проходить по трем направлениям - вакцинации, углубленной диспансеризации и реабилитации. И прежде всего тех, кто тяжело переболел, лежал в госпиталях и имеет приличный возраст.

- Основной риск у тех, кто перенес COVID-19 с осложнениями – это развитие поствоспалительного пневмофиброза (разрастание в легких соединительной ткани – авт.), поэтому и необходимо тщательное обследование, - объяснил министр.

Особенное внимание – людям в возрасте и тем, у кого хронические заболевания – сердечно-сосудистые, сахарный диабет. Всего коронавирусом переболели около 90 тысяч жителей региона, и почти половина из них – 40, 3 тысячи – старше 65 лет. При этом больше половины из них потребовалось лечение в стационарах.

Будет решен вопрос об обязательной вакцинации или ревакцинации всех переболевших в первую, вторую и третью волны коронавируса. Для удобства делать это будут сразу после углубленной диспансеризации. Также планируют прививать и пациентов, пришедших на прием к врачу в связи с хроническими заболеваниями.

Всего в Иркутской области более пяти тысяч человек, которые перенесли COVID -19 в первую волну и не пришли на прививку, и более 360 тысяч пациентов, которые постоянно посещают врача из-за существующих болезней. Их и будут иммунизировать в первую очередь.

– Из-за ковида у нас образовался двухлетний «дефицит» диспансерных обследований, – отметил Яков Сандаков.

Сейчас в регионе 50% вакцинированных, но это все равно меньше, чем нужно. Первый компонент получили 589 тысяч и 504,9 тысяч человек – два.

– Процент заболевших среди привитых от 0,5 до 2,5. Вакцина – это защита, хотя и не абсолютная гарантия, однако болеют вакцинированные гораздо легче, болезнь проходит без тяжелых последствий, - сказал министр. – Сейчас препараты есть, очередей нет. Мы планируем достичь показателя в 60% иммунизированных в начале сентября. Следующая цель – 80%.