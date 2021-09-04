Секрет успеха СХАО «Белореченское» - в мудром и профессиональном руководителе

Гавриил Франтенко, генеральный директор СХАО «Белореченское». Фото: архив компании.

Всю Сибирь и Дальний Восток кормит сельхозпредприятие, расположенное в Усольском районе Иркутской области, - СХАО «Белореченское». Натуральная и вкусная продукция полюбилась не только россиянам, но даже жителям Монголии. Как предприятию из сибирской глубинки удается быть лучшим в регионе и завоевывать сердца покупателей на огромной территории? Ответ прост: 41 год у руля производства стоит Гавриил Франтенко, высококлассный специалист и мудрый управленец, человек слова и дела, с большим багажом знаний и жизненного опыта. О таких говорят - легенда…

А начиналось все в 1974 году с открытия первого корпуса птицефабрики в Усольском районе. Спустя шесть лет ее руководителем назначили Гавриила Франтенко, выходца из простой крестьянской семьи, но уже с опытом руководства. Производство стало расти.

Сегодня СХАО «Белореченское» - это многоотраслевое предприятие с полным циклом производства от изготовления и переработки продукции до ее реализации. Только молока выпускается 53 тысячи тонн в год - а это 35% от всего объема производства сельхозпредприятий региона!

- Переоценить вклад Гавриила Степановича в историю и экономику Усольского района невозможно. Его знают, уважают и ценят во всей Иркутской области, - рассказывают в районной администрации. - Предприятие постоянно развивается. Процесс интеграции позволил сохранить рабочие места в Усольском и Черемховском районах и за счет новых производств и передовых технологий создать дополнительные. СХАО «Белореченское» лидирует в отрасли растениеводства и животноводства в Иркутской области, а его сотрудники долгие годы достигают высочайших показателей в работе.

Заслуги Гавриила Франтенко по достоинству оценены на областном и федеральном уровне. Об этом говорят его награды и звания: кавалер орденов «Знак Почета», «Трудового Красного Знамени», «За заслуги перед Отечеством» IV и III степеней, «Заслуженный работник сельского хозяйства РФ», золотая медаль Министерства сельского хозяйства РФ, «Почетный гражданин Иркутской области и Усольского района», «За заслуги перед Иркутской областью».

Много лет генеральный директор СХАО «Белореченское» был депутатом Заксобрания Иркутской области.

- Когда слово берет Франтенко, все напряженно слушают. Его авторитет здесь очень высок, - так говорили о его деятельности в региональном парламенте.

Решая вопросы развития сельского хозяйства, власти всегда прислушиваются к его мнению.

- Знания Гавриила Степановича нам необходимы при реализации госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий», - подчеркнул глава Приангарья Игорь Кобзев.

А работники СХАО «Белореченское» уверены - огромный корабль, которым твердо управляет Франтенко, не собьется с курса даже в экономический кризис:

- Гавриил Степанович думающий, наделенный государственным умом человек. Спасибо ему за дальновидность, прозорливость. На таких людей должна равняться страна.

СПРАВОЧНО

Гавриил Франтенко родился в 1938 году в селе Телятниково Баргузинского района Бурятской АССР. По образованию - ветеринарный врач, окончил Бурятский сельскохозяйственный институт. Работал директором Качугской межрайонной ветеринарной лаборатории и Сосновской птицефабрики в Усольском районе. С 22.07.1980 года и по настоящее время - генеральный директор СХАО «Белореченское».

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Производство продукции в год

641 млн штук яиц

53 тыс. тонн молока

4,5 тыс. тонн мяса

22,4 тыс. тонн овощей и картофеля

100 тыс. тонн зерна

30 тыс. тонн рапса

СХАО «Белореченское»

665479 п.Белореченский, а/я 147

Усольский район, Иркутская область, Россия.

Тел.: +7 (39543) 505-82, 506-04

mail@belor.ru

www.belor.ru

Гавриил Франтенко, генеральный директор СХАО «Белореченское»

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СХАО «Белореченское»