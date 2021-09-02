Семиклассники Иркутска будут изучать байкаловедение Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Повезло нам, иркутянам, жить вблизи Байкала! Всего час-другой езды - и вот мы уже наслаждаемся пейзажами нашего сибирского «славного моря». А хорошо ли мы знакомы с его природой, историей и проблемами? Для того чтобы сибиряки со школьной скамьи осознавали, насколько важно сохранять экологию уникального озера, в областном центре разработали учебник по байкаловедению для 7-х классов. Напомним, полный курс по этому предмету включает также ранее составленные книги для 5-х и 6-х классов.

Итак, новый учебник под названием "Байкаловедение. Экология Байкала. Человек и Байкал" презентовали 2 сентября в Институте земной коры СО РАН в Иркутске.

- Книга начинается с подробного рассказа о животном мире территории, о заповедниках, - рассказала ее автор, руководитель центра музееведения и Экологического образовательного центра Байкальского музея Иркутского научного центра СО РАН, кандидат биологических наук Елена Кузеванова. - В следующих главах приводятся факты о том, как люди защищают озеро и какие законы в этом помогают, а затем - об экологических проблемах и их решении. Например, о «цветении» воды и загрязнении микропластиком, о том, как развивать эко-туризм и бизнес.

Новый учебник - яркий, с фотографиями, иллюстрациями - бесплатно получат 45 иркутских школ. В комплекте идет электронная рабочая тетрадь для проверки знаний.

- Такое издание является уникальным для Сибири, а в стране пока нет его аналогов, - отметил заместитель председателя Общественной палаты Иркутска, кандидат биологических наук Виктор Кузеванов.

Эксперты уверены, что байкаловедение будет интересно для школьников, а в глобальном смысле - это прорыв в сфере образования Иркутской области, и по его примеру можно создавать учебные программы в других регионах страны, где есть свои природные «жемчужины».