Компания "Русал" вышла из санкций, сохранив до полумиллиона рабочих мест

Русал выстоял, но если санкционный удар повторится, встанет вся энергосистема России. Фото: Артём Моисеев.

Санкции, санкции, санкции... Не сосчитать, сколько раз за последние годы мы слышали это слово в новостях. Но не все понимают, насколько в действительности серьезны последствия таких ограничений для бизнеса.

Возьмем для примера "РУСАЛ". Бизнес-группа столкнулась с большими потерями из-за ограничений, но выжила, сохранив до полумиллиона (!) рабочих мест в российской экономике.

Но, для начала разберемся, что же такое санкции? Если коротко, то это запрет на все международные операции. Не только потому, что расчеты производятся в долларах, но и по той причине, что вся мировая экономика подчиняется регламентам Министерства финансов США.

- Учитывая, что производим мы ощутимо больше, чем потребляем, то арифметика проста: если перестать продавать две трети от своей продукции, то тогда такая же доля производства и работников автоматически становятся ненужной, - поясняют специалисты.

Что делать бизнесу? Закрываться? А сотрудников распускать? Вопросы без ответов. И это лишь первое негативное последствие, которое проявляется сразу после введения ограничений.

Второе - потеря доступа к мировому финансовому рынку - дает о себе знать чуть позже. Взять деньги в иностранных банках или выпустить облигации больше нельзя. Компания буквально чувствует себя связанной по рукам и ногам. Кроме того, зарубежные технологии и оборудование тоже становятся недоступны. Начинается изоляция, а это не способствует развитию.

Итак, а теперь подробнее о "РУСАЛе". Это инфраструктурный бизнес, и металлургия - лишь часть технологического цикла. Завоз 70% сырья из Африки и стран Карибского бассейна приводит к зависимости от международных перевозок и тарифов. Из-за санкций импорт становится невозможным. Далее: производство алюминия - это 80% электроэнергии. Приостановка или ощутимое снижение потребления электричества может вывести из строя энергосистему Сибири...

- «РУСАЛ» - это, действительно, не столько металлургия, сколько инфраструктура, - говорят в компании. - Причем и транспортная (сырье поставляется в Россию из Гвинеи и Ямайки), и электроэнергетическая - если «РУСАЛ» перестанет производить, то в самом деле, встанет вся сибирская энергосистема. Мало кто задумывается об этом. Поэтому санкционный удар по предприятию - использование сверхточного орудия прямо в сердце Сибири.

Но теперь эти ужасы позади. Благодаря основателю Олегу Дерипаске компании удалось выбраться из санкций так, чтобы сохранить сотрудников во всех сервисах и производствах. Вероятно, сыграло роль в том числе то, что этот бизнес - часть мировой экономики, и его приостановка могла отразиться на связанных с ним компаниях.

Однако без внушительных потерь не обошлось. Цена выхода из ограничений для компании - 7,5 млрд долларов инвестиций, разрыв некоторых бизнес-связей, а также рост трат на производство, кредитование. И это не конец - дальнейшая работа тоже потребует определенных расходов. Плюс к финансовым тратам санкции влияют на репутацию и деловые связи.

Способность выйти из такой ситуации, полагаясь только на собственные силы и умение доказать важность системных решений, - то, что отличает промышленника Олега Дерипаску.