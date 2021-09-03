Феи в белых халатах 2021: кто стал победительницами конкурса. Фото: Ольга КУЗОВЛЕВА.

Врачи и медсестры – первые, кого видит каждый из нас, появляясь на свет. И в дальнейшем их добрая забота и внимание сопровождают каждого всю его жизнь. Они дают нам жизнь, берегут наше здоровье. Чтобы отдать дань уважения каждому из них, «Комсомольская правда» - Иркутск» провела на сайте традиционный фотоконкурс «Феи в белых халатах». Его условия предельно простые: загрузить фото на сайт, немного рассказать о себе и любимой профессии.

Свои снимки нам прислали около 80 представительниц этой прекрасной профессии из разных уголков Иркутской области. Высоко оценил их участие в этом конкурсе министр здравоохранения Иркутской области Яков Сандаков.

- Наши медицинские работники с достоинством выполняют свой профессиональный долг, - сказал он. - Однако, подобные конкурсы в очередной раз подтверждают, что доброта, гуманность и милосердие также важны при работе с пациентами. Мы очень гордимся настоящими «Феями в белых халатах».

И вот пришло время определить победителей. Самых- самых выбирали читатели путем голосования. Награждение призеров по традиции прошло в пресс-центре «Комсомолки».

-Дорогие друзья, мне очень приятно присутствовать на этом событии, - сказал заместитель министра здравоохранения Иркутской области Алексей Шелехов, который и награждал победительниц. – Спасибо вам за труд, который вы дарите, и красоту, которую при этом сохраняете. И я удовольствием вручаю вам знаки внимания, которыми отметила вас область.

-Всего самого вам доброго, самого прекрасного!, - пожелала участницам и Светлана Красноштанова, которая подарила участницам сертификаты от магазина «Главврач».

По итогам народного голосования победительницей конкурса признана врач-онколог, заведующая ЦАОП Аларской районной больницы Надежда Донских, за нее проголосовали более 24 тысяч человек . Второе место заняла медицинская сестра терапевтического отделения Зиминской городской больницы Людмила Дыкус, ее поддержали 22 263 человека. Третье место у врача анестезиолога-реаниматолога Ланиды Марактаевой – 19 774 голоса.

Кто они, наши победительницы? «Комсомолка» попросила их немного рассказать о себе и своем пути в профессию.

Ланида Марактанова.

-Мечта быть врачом была со мной с детства, - рассказывает о себе Ланида Марактанова из Култука. – И я осуществила ее! В 2017 году закончила ИГМУ, а в 2019 получила квалификацию анестезиолога- реаниматолога. А потом…Не случайно говорят – где родился, там и пригодился!

В родной Аларский район Ланида Марактанова вернулась по программе «Земский доктор».

Людмила Дыкус.

Людмила Дыкус из Зимы в профессии уже 26 лет.

-После медучилища я попала в железнодорожную больницу, потом в отделение терапии ЦРБ, - рассказывает она. –Сейчас мы боремся с ковидом.

Надежда Донских.

У победительницы конкурса, собравшей больше всех голосов, тоже большой стаж в медицине – 15 лет.

-Я работала и медсестрой, а последние 6 лет – врачом, рассказывает Надежда Донских.

И сейчас Надежда Донских, врач-онколог, спасает жизни людей. Интервью с победительницей -на радио «Комсомольская правда» в Иркутске (здесь).