Новый учебный блок школы №14 строят в Иркутске. Фото: Пресс-служба администрации Иркутска.

Для школы №14 на улице Карла Либкнехта в Иркутске продолжают возводить дополнительный корпус, рассчитанный на 500 учеников. Напомним, в трехэтажном здании оборудуют кабинеты для уроков, спортивный и актовый залы, пищеблок и столовую, а также медицинский и вспомогательные кабинеты. Как идут работы, проверили мэр города Руслан Болотов и губернатор Приангарья Игорь Кобзев.

Подрядчик сообщил, что строительство ведется по графику. До 15 октября должны закрыть тепловой контур, чтобы с наступлением холодной погоды обустраивать помещения внутри. В день задействованы до 150 специалистов, они одновременно выполняют разные задачи: устанавливают вентиляцию, тепловое оборудование, окна, заканчивают бетонировать каркас и прокладывать наружные инженерные сети.

- Это позволяет значительно нарастить темпы строительства, - отметил Руслан Болотов. - Важный вопрос - закупка оборудования и его лицензирование для нового учебного блока. Губернатор подтвердил, что область готова поддержать город в данном вопросе. Это позволит запустить новый корпус максимально быстро.

Достроить корпус планируют до конца года.

- Движение на площадке идет, - сказал Игорь Кобзев. - После монтажа теплового контура будет 2,5 месяца на то, чтобы получить объект по строительной готовности. После будем заниматься вопросом лицензирования.

- Жители уже, наверное, обратили внимание, что территорию вокруг стройплощадки и самого учреждения приводят в порядок, - добавил Руслан Болотов. - Возле каждой школы и объекта здравоохранения должна быть создана комфортная среда. Это цель на несколько лет вперед.

Интересно, что фасад нового учебного корпуса будет ярким и красочным. На нем изобразят известные здания Иркутска и взлетающий самолет.

- В школе № 14 - богатые традиции патриотического воспитания, которые мы поддерживаем, - говорила ранее директор учреждения Людмила Тучкова. - При разработке эскиза мы ставили задачу отобразить движение из прошлого в будущее. Знаменательно, что строительство блока началось в год присвоения Иркутску звания «Город трудовой доблести», также нынче мы отмечаем 360-летие со дня основания острога. И областной центр продолжает развиваться. Все это мы постарались отобразить на эскизе, разработанном совместно с родителями, художниками, дизайнерами.

Разумеется, в новом блоке, как и во всех школах, с началом занятий обеспечат антитеррористическую безопасность, будут следить за качеством учебного процесса и питанием ребят.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Девять машин поступили в МУП «ИркутскАвтодор»

Новая техника поступила в "Иркутскавтодор". Фото: Пресс-служба администрации Иркутска.

Для того чтобы круглый год поддерживать чистоту и порядок на городских улицах, не обойтись без современной техники. Впервые за 10 лет в МУП «ИркутскАвтодор» начали масштабно обновлять автопарк. Уже поступили девять машин: три - для уборки снега и льда с дорожных обочин, две - для подметания и очистки проезжей части, а также два прицепа, экскаватор-погрузчик и тягач МАЗ для перевозок.

- Износ техники «ИркутскАвтодора» составлял порядка 80 %. Прошлая зима наглядно показала ее катастрофическую нехватку, - отметил Руслан Болотов, побывав на предприятии. - Часть новых машин уже с завтрашнего дня выйдет на дороги. Важно, что приобретаются целые технологические звенья: от тягача с прицепом до трактора и специальной установки, которую он использует.

Все это покупают по поручению мэра города.

- Вся техника абсолютно новая, производства России и Белоруссии, - прокомментировал директор МУП «ИркутскАвтодор» Сергей Чертков. - До конца года к нам поступит еще 23 различных специальных автомобиля. Это грейдеры, мусоровозы, комбинированные дорожные машины, прицепы. Масштабное обновление парка позволит улучшить качество содержания городских улиц и тротуаров. Также снизятся затраты на ремонт и обслуживание парка.

И еще немного цифр. Всего на предприятии имеется 231 машина, почти половина из них работает уже дольше 10 лет. За последние пять лет приобрели семь спецавтомобилей.

Зимой на деньги «ИркутскАвтодора» купили три новые комбинированные дорожные машины, изготовленные в Кемерове, а в июне - тротуарный асфальтоукладчик и каток на 4,5 тонны.

КСТАТИ

Кто еще следит за чистотой в городе

От чего еще зависит порядок и уют в областном центре, кроме уборки дорог? Не менее важно вовремя собирать и вывозить мусор. Этим в Иркутске занимается МУП «Спецавтохозяйство». К слову, это предприятие помогает и во многих других ситуациях - так, например, во время июньских подтоплений в одном из СНТ при его содействии выкопали траншею, по которой спускали воду. Зимой после пожара в питомнике К-9 специалисты компании участвовали в разборе завалов. Без них не обходятся также субботники и родительские дни.