Иркутским мужчинам нравится, когда женщина предлагает начать романтические отношения, но идти в ЗАГС они не хотят Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Оказывается, мужчинам из Иркутска нравится, когда женщины сами предлагают им познакомиться и даже начать романтические отношения. Это стало известно после очередного опроса, который провел сервис SuperJob.

- Инициативу женщины при знакомстве и в начале романтических отношений положительно оценивают 38% и 37% иркутян соответственно, - сообщили в пресс-службе SuperJob.

Знакомиться иркутские мужчины рады, но в ЗАГС бежать вовсе не спешат. Предложение руки и сердца от женщины приветствует лишь 1 из 3 мужчин. К тому, что дама сама делает предложение руки и сердца позитивно относится всего 24% иркутян.

Большинство мужчин в Иркутске, а это 52% рады женской инициативе при знакомстве. 53% хотят, чтобы дама сама предложила встречаться. А вот тому, что девушка предложит взять ее в жены обрадуются только 33% представителей сильного пола. Иркутянки же в 2 раза реже мужчин положительно оценивают все эти ситуации.