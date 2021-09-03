Вторую полосу на улице Чайковского в Ангарске открыли для проезда

1 сентября в Ангарске состоялось важное событие - открыли новый участок второй полосы улицы Чайковского.

В Ангарске 1 сентября праздновали не только начало нового учебного года, но и открытие важной магистрали. Здесь построена вторая полоса улицы Чайковского, а точнее, ее новый участок длиной 618 метров от улицы Институтской. Благодаря нему водители смогут напрямую проезжать практически через весь город, а это быстро и удобно.

На торжественном мероприятии горожан поздравили первый заместитель губернатора - председатель правительства Приангарья Константин Зайцев, мэр Ангарского округа Сергей Петров, председатель Думы Александр Городской и другие представители депутатского корпуса, а также подрядчик.

Мэр Ангарского городского округа отметил, что все получилось благодаря участию в нацпроекте «Безопасные качественные автодороги».

- Признателен строителям. Объект был сложный, множество подземных коммуникаций, - подчеркнул Сергей Петров. - Выражаю признательность за поддержку губернатору Иркутской области Игорю Ивановичу Кобзеву и председателю правительства Константину Борисовичу, без их понимания мы бы и по сей день имели здесь косую гравийную дорогу в никуда.

Эту часть дороги предусматривали в генплане Ангарска еще полвека назад, а сейчас успешно воплотили планы в жизнь.

Эту часть дороги, к слову, внесли в генплан Ангарска больше 50 лет назад. И вот, наконец, в 2018 году для нее начали разрабатывать проект, в прошлом году подписали контракт с подрядчиком, а нынче успешно воплотили в реальность.

- Завершена важная задача, стоявшая еще с советских времен. Из местного бюджета подобное не осуществить, помог нацпроект «Безопасные и качественные дороги», - добавил мэр округа.

Теперь автомобилистам доступно сквозное движение практически через весь город.

Новый отрезок улицы Чайковского готов для проезда: соблюдены требования безопасности движения, установлены нужные знаки, фонари, обустроены тротуары и ливневая канализация для отвода дождевой воды. Для жителей и гостей Ангарска это настоящий подарок.

На открытии торжественно перерезали красную ленту, а затем по новой полосе поехали первые автомобили.

На торжественном открытии перерезали ленточку, а затем по новой проезжей части впервые поехали автомобили.

- Все долго ждали логичного завершения строительства этой улицы и ее соединения с Ленинградским проспектом, - отметил во время торжественного мероприятия Константин Зайцев. - Теперь проезд станет гораздо удобнее. Роль областного правительства в том, чтобы, обсуждая проект «Безопасные и качественные дороги» на федеральном уровне, заявлять о потребностях муниципалитетов. Радует, что с каждым годом финансирование по проекту увеличивается.

Александр Городской обратил внимание, что это уже третья новая дорога в Ангарске, построенная за последнее время. Никакие сложности не помешали ее созданию. А Сергей Петров добавил, что открытие второй полосы на Чайковского и вторых полос на Ленинградском проспекте и улице Космонавтов - это завершение больших долгостроев.

- Мы с вами системно ликвидируем ангарские долгострои, превращая их в обитаемые территории, которые позволяют улучшить транспортную и социальную инфраструктуру города, - отметил мэр округа.

СПРАВКА «КП»

Улица Чайковского и Ленинградский проспект - две главные магистрали Ангарска, которые связывают Юго-западный район с Промзоной и образуют дополнительный выезд на федеральную трассу М-53. О том, что необходимо объединить два разобщенных жилых района, говорилось больше полувека назад, с самого момента их строительства.