Есть по полкило овощей в день не получается, спорта мало. Следуют ли ЗОЖ иркутяне? Фото: Иван ВИСЛОВ

Вы ведете здоровый образ жизни? Да! Наверняка так ответят многие – во-первых, не курю, во-вторых, редко пью спиртное и раз в неделю хожу в спортзал. Однако, если подойти к вопросу с официальной «линейкой» статистики, то все окажется совсем не так. По официальным данным, на основе опросов, стопроцентных ЗОЖников у нас не больше 15%. А из тех, кто не дотягивает до идеала по каким-то параметрам, но все же старается заботиться о себе, даже сформировали отдельную и довольно большую группу. Правда, врачи считают, что у сибиряков практически нет шансов этому идеалу соответствовать, и отвечая на вопросы, люди в разной степени лукавят. Почему?

- ЗОЖ подразумевает отказ от курения, умеренное потребление соли (не более 5 граммов в сутки) и достаточное потребление овощей и фруктов (400 граммов в день), физическую активность (150 минут умеренной или 75 минут интенсивной физической нагрузки в неделю), не превышение нормы потребления алкоголя, - приводят медицинские требования для абсолютных здоровяков в Иркутскстате. - В переводе на чистый спирт мужчинам позволяется 168 граммов в неделю, женщинам – вдвое меньше (84 гр.).

Ну, с курением и алкоголем все понятно - это и немодно, и не приветствуется на работе.

- В Иркутской области не курят и никогда не курили 35%, еще 26% курили раньше, но бросили, - это данные аналитиков HeadHunter, тоже результаты опроса – только тех, кто ищет себе место. - Меньше всего курильщиков среди представителей науки и образования, а также среди медиков. И наоборот, чаще всего курят рабочие, гиды, журналисты и маркетологи.

Остальные пункты "здорового меню" выполнить не так просто. Все-таки 150 минут умеренной нагрузки в неделю – это почти полчаса танцев или езды на велосипеде каждый день. А если через день, то извольте по часу. Медленная прогулка, на автобус и обратно дважды в день не считается!

-Но даже если вы физкультурник, начинаете и заканчиваете день пробежкой, то дотянуться до уровня «правильного» ЗОЖ будет сложно из-за практически невыполнимого в условиях Сибири требования о необходимости съедать 400 граммов овощей и фруктов ежедневно практически нереализуемы, - говорит иркутский врач - кардиолог Анна Черкашина. – Если только не выбирать эту норму картошкой, что здоровым вариантом не назовешь. Нам остается не так уж много вариантов, кроме «второго хлеба» - капуста, морковь, свекла, лук. Особенно зимой. Все-таки, несмотря на то, что и в это время в магазинах продаются и груши, и яблоки, это достаточно дорого. Да и по объему много. В наших условиях в холодные дни есть потребность в мясной пище, горячей, жирной. Иначе просто не хватит энергии. И если пересчитать рацион сибиряка честно, то «чистых ЗОЖников», которые ежедневно питаются именно так, ничтожно мало.

Есть свои нюансы и в остальных подсчетах. Далеко не все удается оценить правильно. Вот, скажем, по статистике, спортом в Иркутской области занимаются 10% жителей. В городе таких людей традиционно больше – 12%, а в селах Приангарья насчитали 4-5%.

- В этом случае учитываются официальные посещения тренажерных и спортзалов, - говорит Анна Черкашина. – А в реальности, конечно, в деревне просто нет таковых, но физическая активность жителей много выше – попробуй-ка, принеси воды в дом, протопи печку, подмети двор, накорми скотину! Им просто не нужно специально выделять для тренировок время. Другое дело, что необходимо делать гимнастику по утрам для тренировки мышц спины или позвоночника. Так что все подсчеты, конечно, условны.

В этот раз при подсчете параметров ЗОЖ, будут спрашивать еще и цифры давления – серьезный показатель уровня здоровья. Кстати, сами иркутяне большей частью на него не жалуются – половина опрошенных оценили его как хорошее и очень хорошее, и 41% - на троечку. Очень оптимистично. И это – при том, что только плохо видят и носят очки 33% мужчин и 47% женщин. В Бурятии здоровяков, по собственной оценке, меньше 45%. Критически подходят.