В Бурятии из-за паводков объявлен режим ЧС. Фото: ГУ МЧС по Бурятии

Вода в домах по колено. Полностью погибший урожай на приусадебных участках. Но жители приграничного поселка Наушки отказывались эвакуироваться и оставались в своих домах. Бурятию топит Селенга - основная водная артерия региона. Река течет из Монголии, протекает через большую часть Бурятии и впадает в Байкал. Свой норов она начала показывать еще в августе, и первыми приняли удар Наушки. Потом - Кяхта, Гусиноозерск, Закаменский район и сам Улан-Удэ. Сейчас большая вода начала понемногу отступать, но ситуация остается сложной. Накануне вечером в республике объявлен режим ЧС.

- За сутки уровень Селенги в городе Улан-Удэ снизился на 10 сантиметров, а по состоянию на 12 часов ушло еще 3 сантиметра воды, рассказывают в ГУ МЧС по Бурятии. - Сейчас в республике остаются подтопленными 68 жилых домов и 931 приусадебный участок.

Эвакуированных совсем немного - 30 человек. Люди остаются в своих усадьбах, в крайнем случае расходятся по соседям, которые живут повыше. Всем им нужна помощь и сотрудники МЧС, постоянно патрулируя территорию, подвозят продукты и бутылки с питьевой водой. Решаются вопросы и о материальной помощи, на эти цели уже выделено 270 млн. рублей.

Пострадавшим помогают, подвозят воду и продукты. Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

-Всем пострадавшим будет выплачена компенсация, кто попал под затопления – 10, 50, 100 тысяч в зависимости от степени потерь, - сказал глава Бурятии Алексей Цыденов. -Также будет компенсирован урожай, будут представлены борщевые наборы. Мы общались с жителями поселков Хоронхой, Наушки, у которых высокой водой унесло дрова. Поможем этим людям, плюс окажем помощь по просушке домов. Уже выделены теплопушки дизельные, которые позволят быстрее просушить и к морозам подготовить дома. Дизель для людей тоже будет бесплатный. Всю необходимую помощь окажем и постараемся, чтобы последствия паводка были максимально минимизированы.

В Кяхтинском и Иволгинском районах, которые сильно пострадали, продолжается подвоз продуктов, воды, медикаментов. В Улан- Удэ тоже доставляют населению продукты и воду, укрепляют берега мешками с песком.

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