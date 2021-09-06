Продавщица пива из Иркутска пять лет обманывала людей, обещая «оформить кредит» в банке

Продавщица пива из Иркутска пять лет обманывала людей, обещая «оформить кредит» Фото: Александр ГЛУЗ

- «Если вам не дают займ ни в одном банке, мы поможем оформить кредит на любые нужды». Примерно так выглядел текст объявления, который в соцсетях разместила якобы сотрудница одного из банков по имени Кристина Бурлакова. Свое объявление девушка подкрепила фотографией в форме, а также снимками из своего офиса. За деньги она обещала помочь оформить кредит клиентам даже с очень плохой кредитной историей и низким уровнем дохода.

Клиенты не заставили себя долго ждать. В апреле 2020 года к Кристине обратилась жительница Белогорска Амурской области. Чтобы получить займ, она заплатила Кристине 8 тысяч рублей. Та, якобы проверив все данные клиентки, ответила так:

- У вас очень плохая кредитная история, - сказала сотрудница банка. – Но если переведете еще 10 тысяч, вопрос можно решить.

Женщина согласилась и отправила деньги. Но никаких справок не получила. Кристина просто заблокировала свой телефон. Тогда обманутая жительница Дальнего Востока пошла писать заявление в полицию. На днях полицейские нашли лжесотрудницу банка. Правда, не в офисе, а в обычном пивном магазине Иркутска.

- Мошенницей оказалась 27-летняя продавщица пива, - рассказывают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – Также у нее был сообщник, - 36-летний нигде не работающий сожитель. Он и вел переписку с клиентами от имени Кристины. Бурлаковой. Предварительно, эта пара разводила людей с 2016 года.

Против лжебанкиров возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Им грозит до 5 лет тюрьмы. Сейчас полицейские проверяют их на причастность к другим подобным аферам. Уже удалось выяснить, что подобным образом, кроме жительницы Амурской области, они обманули еще двух человек из разных регионов страны. Всех, кто потерял свои деньги после переписки с «Кристиной Бурлаковой», просят обращаться в ближайший отдел полиции.