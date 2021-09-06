BAIKALSEA Company установила первый фандомат для сбора пластиковых бутылок

Фото компании.

Сдать пустые пластиковые бутылки иркутяне теперь могут в супермаркете «Слата», расположенном на улице Ржанова, 164 в микрорайоне «Солнечный». BAIKALSEA Company установила там первый специальный фандомат.

- Экологическая инициатива, которую мы реализуем совместно с сетью супермаркетов «Слата», является еще одним шагом в работе, направленной на сохранение природы Байкала, - подчеркнул гендиректор BAIKALSEA Company Руслан Коковин. - Ежегодная уборка побережья, организация пунктов приема пустых пластиковых бутылок, которые обмениваются на специальные подарки и бонусы - часть общей эко-политики компании. Мы выступаем за соблюдение природоохранного законодательства и призываем всех к экологически ответственному поведению.

Фото компании.

Компании стараются развивать эко-программы и инициативы по снижению нагрузки на природу, а также внедрять проекты по эко-просвещению.

- С удовольствием поддерживаем все «зеленые проекты», - отметила руководитель департамента по связям с общественностью ТС «Слата» Яна Абалымова. - Мы 8 лет работаем с благотворительным фондом «Подари планете жизнь», одной из ярких акций считаем сбор пластиковых крышечек #МусоруКрышка. Все больше детей, молодежи и старшего поколения в нее вовлекаются. И мы надеемся, что ту возможность по сдаче пластиковых бутылок, которую предоставила BAIKALSEA Company, жители Иркутска используют и оценят.

Фото компании.

Итак, как работает фандомат? Чтобы сдать бутылку - а принимаются только пластиковые, объемом до двух литров, из-под воды и напитков, - нужно придерживаться инструкции на электронном табло.

Добавим, что за каждую сданную тару обладатели ФрешКарты получат дополнительные бонусы. Подробнее о фандомате можно узнать на специальной странице: https://eco.irkvoda.ru