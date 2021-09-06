Что говорят синоптики о погоде в Иркутске и ждать ли тепла в сентябре. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Всем ясно – сентябрь движется к половине. Значит, на теплые солнечные дни уже можно не рассчитывать. Но ведь так хочется, чтобы бабье лето заглянуло в Иркутск еще раз, перед окончательным наступлением холодов. Увы.

- Самый лучший с точки зрения погоды денек ожидается в четверг, 9 сентября, - улыбается ведущий синоптик Иркутского гидрометцентра Надежда Астафьева. – И то никакой жары, лишь +1…+22 днем. А так всю неделю дожди, и довольно прохладно, около +12. А ночами +2…+7. А жителям пригорода и вовсе надо готовиться к ночным заморозкам, которые ожидаются 7-9 сентября.

Но, конечно, непогода будет временами отступать.

- В пятницу, 10 сентября, горожан еще ждут дожди, и довольно сильные, - продолжает Надежда Астафьева. – А вот выходные должны порадовать хорошей погодкой. В субботу, 11 сентября, без осадков и +13…+15, а на следующий день и вовсе +17…+19.

И, хотя следующая неделя должна начаться теплом, около +20, это уже совсем не то, что в августе и даже в начале сентября. Ибо потом снова – очередной холодный фронт и дожди, дожди, дожди. Осень.