Четвероклассница из Улан-Удэ прошла пешком 6 километров после того, как кондуктор выгнала ее из трамвая. Фото: кадры с камер видеонаблюдения

В Улан-Удэ не стихают споры вокруг ситуации, которая произошла в одном из городских трамваев. В пятницу четвероклассница как обычно возвращалась домой из школы, сев в заполненный битком транспорт. Но когда кондуктор подошла к ребенку, протянув терминал, электронный проездной не сработал и деньги не списались. Женщина нервно указала девочке на дверь и та выбежала из трамвая на улицу.

По кадрам с камер видеонаблюдения видно, что школьница растеряна. Оглядываясь то по сторонам, то в телефон, ребенок думал, как быть дальше. Выхода не было – пришлось идти пешком без малого почти шесть километров.

Конечно, мать девочки была в шоке, когда узнала, что взрослый человек выгнал ребенка из трамвая, не узнав, где она живет и сможет ли вообще добраться домой. Женщина требует уволить кондуктора. Однако руководство работницы пообещало применить к ней меры лишь в виде написания объяснительной. Ситуацией заинтересовалась администрация Улан-Удэ.

- Мы запрашиваем информацию в депо и выясняем все обстоятельства случившегося, - рассказали корреспонденту «КП»-Иркутск» в пресс-службе мэрии.

У четвероклассницы после случившегося появился страх. Девочка больше не может ездить одна в общественном транспорте.