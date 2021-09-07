«Камень желаний» для влюбленных появился возле загса в Иркутске. Фото: Яна ЛИСИНА

Молодожены Рената Абдуллина и Николай Каргопольцев светятся от счастья. У каждого на безымянном пальце блестит обручальное кольцо, которое они надели друг другу всего пару часов назад. И неожиданно для себя попали на праздник. В день их свадьбы, 3 сентября, возле Дворца бракосочетания на улице Декабрьских Событий торжественно открыли арт-объект «Камень желаний», и влюбленные поспешили к нему…

- Мы все хотим верить в чудеса, и они случаются. И этот камень - еще одна возможность загадать себе счастливое будущее, - говорит Николай.

Пара познакомилась полтора года назад, в феврале он сделал ей предложение. У новой архитектурной композиции молодые сделали первые семейные фотографии и загадали заветные желания.

Фото: Иван Пушкарев.

- Мы действительно искали место, которое было бы популярным у иркутян. Выбор пал на площадь возле загса, - рассказывает генеральный директор предприятия «Байкалкварцсамоцветы» Александр Камошин. - К тому же сам камень и сердца выполнены из офикальцита, а этот поделочный материал известен магическим свойством притягивать людей.

Арт-объект символизирует вечную любовь, верность и крепкую семью. Это подарок Иркутску к 360-летию от известного в России предприятия «Байкалкварцсамоцветы». Расположенное в Смоленщине, оно является единственным от Урала до Дальнего Востока разработчиком самоцветного сырья.

Фото: Яна ЛИСИНА

Мастера, а камнерезы в «Байкалкварцсамоцветах», надо отметить, в почете у всего мира, работали над арт-объектом около двух с половиной месяцев. Сделали ажурный габион в виде двух сердец, заполнили его кусочками офикальцита, который добывают на нашей земле в Черемховском районе, а рядом установили «камень желаний» весом в тонну с оттисками рук.- Этот год особенный и для нашего предприятия - мы отмечаем 55 лет, - продолжает Александр Камошин. - В юбилей приятно получать подарки, но еще приятнее их дарить. Долго думали, и из многих родившихся инициатив выбрали «Юбиляр - юбиляру», в рамках которой и сделали эту композицию из сердец и «камня желаний».

Фото: Яна ЛИСИНА

Установили композицию 8 июля 2021 года, в День семьи любви и верности, а торжество в честь его открытия решили сделать чуть позже. На церемонии присутствовали заместитель председателя правительства региона Валентина Вобликова, заместитель мэра - председатель комитета по управлению Октябрьским округом Георгий Комаров, начальник управления культуры администрации города Антон Чернышов.

- Пусть семьи становятся крепче, растут, потом приводят сюда детей, а эти «сердца» их защищают, - сказала Валентина Вобликова.

Фото: Иван Пушкарев.

Кстати, как рассказал руководитель Службы ЗАГС Иркутской области Валерий Митусов, загадывают желания у нового арт-объекта не только молодожены, но и те, кто приходит подавать заявление на регистрацию. Между прочим, 3 сентября, и только в главном загсе Иркутска, поженились 32 пары. А с начала года по всей области в брак вступили 16 тысяч пар. Это больше, чем в прошлом году.

Между тем арт-объект возле загса - не единственный подарок Иркутску от «Байкалкварцсамоцветов». Из того же офикальцита на нефритовом постаменте предприятие изготовило уникальный иконостас. Его установили в храме Преображения Господня. Сибирские мастера работали над ним пять лет. Иконостас получился красивым, в лучших традициях русской православной школы. В городе появятся еще пять интересных объектов, каких именно - пока держится в секрете.

Фото: Яна ЛИСИНА

Отметим еще одну инициативу «Байкалкварцсамоцветов» - 55 добрых дел (по количеству лет компании). Предприятие активно оказывает значительную помощь детским домам, социально-реабилитационным центрам, школам, детским садам, клубам Иркутской области и Бурятии.