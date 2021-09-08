«Только пью, а ем два раза в месяц»: исповедь ТикТокерши, измучившей себя экстремальными диетами

Исповедь ТикТокерши, измучившей себя экстремальными диетами. Фото: личный архив Анастасии Франтенко

«Тоже хочу похудеть. Расскажи, как?» - подобных сообщений в соцсетях 25-летняя жительница Бурятии Анастасия Франтенко получает десятками. Пишут ей в основном девочки-подростки. Дело в том, что при росте 185 сантиметров сибирячка весит всего 54 килограмма. Но советы юным фолловерам Анастасия не дает и интереса к диетам не разделяет. Наоборот - пытается отговорить девчонок от погони за 90-60-90, ведь прекрасно знает обратную сторону медали.

Кофе, снежок и энергетик – дневной рацион

– Худеть я начала в прошлом году, на тот момент была в своем максимальном весе – 75 килограммов, - рассказала корреспонденту «КП» - Иркутск» Анастасия Франтенко. Все выглядело вполне безобидно. Первое, что я попробовала – это правильно питание или, как его называют, ПП. Затем я ела только гречку и пила кефир. За пару месяцев ушло около 10 килограммов. Но на отметке 65 весы застыли. Тогда я и перешла на питьевую диету. С диетологом не советовалась, такой способ похудения выбрала для себя сама.

Сейчас рацион девушки состоит только из напитков. Утром Анастасия выпивает чашку кофе, в обед «перекусывает» снежком, а на полдник припасена банка энергетика и вода. Твердая пища – крайний случай, когда становится совсем плохо. Обычно это бывает 1-2 раза в месяц. И все это, по ее мнению, ради идеального тела. Хотя у 25-летней сибирячки и так уже 40-й размер одежды, а в комментариях подписчики называют ее «анорексичкой».

- Если честно, когда мне пишут, что я скоро умру от истощения, мне становится приятно. Это значит, что люди видят меня худой, когда я в отражении вижу жир, - призналась Анастасия.

Однако сама девушка прекрасно понимает, что с ее поведением «что-то не так». Из-за постоянного голодания у нее выпадают волосы, она не может долго стоять на месте, так как боится упасть, ей тяжело подниматься по лестницам – начинает кружиться голова. Состояние «ежика в тумане» стало хроническим.

- Именно поэтому я не хочу, чтобы кто-то повторял за мной и совершал ошибку. Наверное, им кажется, что это круто – ничего подобного. Мой желудок больше физически не может нормально переваривать пищу. Да и личная жизнь была намного лучше, когда я была «толстой».

Прохожие шарахаются

На этом фото Анастасия еще не думала о диетах и весила 75 килограммов. Фото: личный архив Анастасии Франтенко

Сама Анастасия Франтенко родом из села Баргузин с населением чуть больше 5,5 тысяч человек. Окончив 11 классов, она стала студенткой колледжа и переехала в Улан-Удэ. Училась на художника. А позже познакомилась со своим будущим парнем, с которым отношения, к сожалению, не обрели «хэппи энд». Именно в то время, когда пара была влюблена, Анастасия «заболела» мыслью о похудении.

- Только сейчас я понимаю, что нравилась ему и такой, - вспоминает сибирячка. - Он очень хорошо ко мне относился, но из-за диет я была всегда злой и срывалась на него по пустякам. Он это терпел, но потом я его бросила. Сейчас о парнях и не думаю, все мысли о том, как сбросить вес.

Анастасия признается, что ее необычная внешность часто шокирует окружающих. Фото: личный архив Анастасии Франтенко

Из Улан-Удэ студентка переехала в село Мухоршибирь, что в двух часах езды от города, так как там требовались молодые специалисты. Уже три года она трудится художником-оформителем – проводит детские мастер-классы и рисует реквизиты для местного Дома культуры. Коллегам на вопросы о своей худобе девушка перестала отвечать, да и они к необычной внешности Анастасии уже привыкли.

- Когда я хожу в магазин, до сих пор вижу, как незнакомые люди при виде меня шарахаются. Видно, что в шоке, - смеется сибирячка.

И родители девушки привыкнуть к «странностям» старшей дочери так и не смогли. Они отчаянно уговаривали ее перестать худеть, на этом фоне возникали конфликты, в конце концов перестали общаться. Сейчас даже по телефону с Анастасией созваниваются редко.

Мечтает стать известным художником

- Из-за чего вообще начала худеть? Все началось с того, что на последних курсах колледжа я решила подработать в детском лагере, - рассказала Анастасия Франтенко «Комсомолке». – Вожатые, особенно парни, начали подшучивать, называя «шкафом», «дылдой», «здоровой» из-за моего роста и телосложения. Сначала не обращала внимания, а потом каждый раз смотрясь в зеркало, прокручивала в голове сказанное и уже сама себе стала казаться толстой. И невольно начала задумываться, что, если сброшу, например, пару килограммов, буду выглядеть изящнее. А когда принялась худеть, не смогла уже остановиться. Те, кто шутили, конечно, об этом сейчас и не вспомнят. И не подозревают, к чему привели их слова. Я понимаю то, что делаю с собой абсолютно неправильно, но ничего поделать не могу.

Девушка набирает популярность в Тиктоке благодаря худобе, но мечтает прославиться творчеством.Фото: личный архив Анастасии Франтенко

Анастасия – набирающий популярной блогер в Тик-Токе, сейчас у нее почти 9,5 тысяч подписчиков. Их приобрела благодаря своему похудению. Но говорит, что мечтала прославиться другим – собственным творчеством.

- Хочу подзаработать денег и уехать в Красноярск или Владивосток, чтобы там построить карьеру художника, - признается сибирячка.

ДАРЬЯ ДАЛЬНИКОВА - НУТРИЦИОЛОГ, ДИЕТОЛОГ-КОНСУЛЬТАНТ:

Похудеете быстро, а восстанавливать здоровье будете долго и дорого

Агрессивные диеты приводят к состоянию приобретенного иммунодефицита, когда организм не может сопротивляться болезням и вирусам. Сначала человек, севший на питьевую диету, быстро сбрасывает вес и начинает радоваться, но на самом деле это тревожный звонок. В этот момент страдают все органы, в особенности желудочно-кишечный тракт и, в случае женщин, репродуктивные органы. Всю жизнь продержаться на питье невозможно, большие трудности начинаются, когда человек решает вернуться к прежней жизни. Восстановление гормонального здоровья и полезной микрофлоры может занять годы, а стоить огромных денег. Самый простой способ избавиться от пары ненавистных килограммов без помощи специалиста – отказаться от магазинных сладостей, доставки роллов и пиццы, а также алкоголя. Но для эффективного и полезного похудения лучше обратиться к диетологу, который сможет подобрать индивидуальный рацион, который будет включать все полезные микро и макроэлементы, не убивая ваше здоровье.