Глава Бурятии Алексей Цыденов заболел коронавирусом после ревакцинации

«Сюрприз, е-мое»: глава Бурятии Алексей Цыденов заболел коронавирусом после полной вакцинации

В начале июля глава Бурятии Алексей Цыденов, который активно ведет свой инстаграм, сообщил подписчикам, что поставил полный компонент вакцины от коронавируса. В доказательство подкрепил фото, на котором ему ставят прививку. Тогда Алексей Цыденов также рассказал, что ревакцинировался для того, чтобы повысить свой иммунитет. Но спустя ровно два месяца главе республики пришлось записывать видео, на котором он сообщил, что все-таки заболел COVID-19. Свой пост он озаглавил так: «Сюрприз е-мое».

- Да, у меня сюрприз, я подхватил ковид, - говорит на видео Алексей Цыденов. – Хотя вакцинирован дважды. Тест показал, что у меня коронавирус. Хотя самочувствие нормальное. Только нос гудит.

Алексей Цыденов также рассказал, что постоянно сдает тесты на ковид, так как регулярно общается с разными людьми. Глава считает, что подхватил заразу в промежуток за последние шесть дней, так как тестировался 2 сентября. И тогда ему пришел отрицательный анализ. Кстати, несмотря на болезнь, Алексей Цыденов все равно призвал всех вакцинироваться.

- У меня сейчас кроме заложенного носа никаких симптомов нет, - продолжает Алексей Цыденов. – Посмотрим, что будет дальше. Но я думаю, ничего страшного не произойдет. Буду болеть в формате простого гриппа. Носите маски, соблюдайте дистанцию и ставьте прививки.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

Ирина ГИЛЕВА, заведующая иркутским ковидным госпиталем №1, которая работает в красной зоне: «С прививкой вы перенесете болезнь без осложнений»

- Считаю, что прививка от коронавируса, как и прививка от гриппа. Она не гарантирует полной защиты от заражения. Зато с ней вы точно перенесете болезнь в легкой форме и с наименьшими осложнениями.