Жители Иркутской области стали реже пить крепкий алкоголь. Фото: Влад КОМЯКОВ

Спиртное в Иркутской области пьют все реже. По данным Росстата, в первом квартале 2021 года горячительные напитки в нашем регионе потребляли на 7% меньше, чем в прошлом году. Что интересно, падает интерес к водке, а к более дорогому и качественному алкоголю, наоборот, растет. «Комсомолка» попыталась разобраться, почему так происходит. Ситуацию прокомментировали коммерческий директор ТС «Слата» Ирина Береснева и руководитель направления по работе с розничными сетями Сибири и Дальнего Востока компании NielsenIQ Мария Гаранина.

- Как на потребление горячительных напитков в Приангарье повлияла пандемия? Кафе и рестораны во время карантина были закрыты, чаще ли люди покупали алкоголь домой?

- Да, действительно, в первую волну коронавируса, в апреле-мае 2020-го, мы отметили скачок в продажах спиртного. Однако затем потребление вновь пошло на спад. Так, в первом полугодии 2021-го продолжает угасать интерес к водке.

- На ваш взгляд, какие у этого могут быть причины?

- Снижение продаж «беленькой» наблюдается уже несколько лет в связи с ежегодным ростом минимальной розничной цены на данную категорию, установленную государством.

При этом со второго квартала этого года мы видим устойчивый рост спроса на более качественный алкоголь. Например, в супермаркетах больше всего вырос в продажах в джин. Если считать в штуках, то с января по июнь 2021-го этот напиток начали выбирать на 58% чаще, чем за такой же период прошлого года. Текила стала на 26% быстрее расходиться с полок, виски - на 11%, коньяк - на 10%.

Чем это объясняется? Расширением ассортимента и предложения, а также с более агрессивной ценовой политикой во втором квартале, увеличением доли промо и увеличением доли позиций, продающихся по EDLP модели.

- Расскажите подробнее, что представляет собой эта модель и как она влияет на рынок?

- Every Day Low Price - это способ ценообразования, когда часть ассортимента выставляется на полках магазинов со специальной пометкой «каждый день низкая цена». Это происходит за счет управления закупками и промо в сетях. За счет того, что ритейлеры и производители все активнее прибегают к такой модели, средний ценник на единицу товара уменьшается. Это подтверждают эксперты аналитической компании NielsenIQ. В результате снижается доля промо на алкоголь, а это плюс и для покупателей, и для индустрии в целом.

- От чего еще зависят цены на горячительные напитки?

- А еще от логистики и доставки. Например, они снижаются за счет перехода на прямые поставки от производителей и импортеров, минуя звено дистрибьютеров. К тому же, в таком случае компания самостоятельно выбирает востребованные бренды, а не мирится с тем, что привезли в регион. Поэтому ассортимент может заметно меняться в соответствии с трендами.

Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

- Кстати, об ассортименте. Как думаете, какие горячительные напитки могут выйти на первый план в ближайшее время?

- Не исключено, что это будет отечественное вино. Дело в том, что в июне прошлого года вступил в силу закон «О виноградарстве и виноделии». В нашей стране давно есть виноделы, изготавливающие продукцию, которая по качеству сопоставима с зарубежной, а то и превосходит ее. Но сложность в том, что своего винограда пока не хватает. Высаженные в последние годы лозы станут давать достойный урожай лишь спустя 5-7 лет. Так что прорыв еще впереди. Однако отметим, что покупатели уже сейчас обращают больше внимания на российские вина по средним и премиум-ценам.

Алкоголь – это сезонная категория и с приближением 4 квартала во всех сетях в топ-продаж будет выходить игристое вино и шампанское. Продажи их вырастут в 3-4 раза. Уже сейчас торговые сети начали подготовку к этому периоду.